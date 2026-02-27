Pezzolano ganha dois reforços no primeiro treino para o Gre-Nal

Pezzolano ainda terá mais um treino para encaminhar o time do Inter. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O primeiro treino do Inter para o Gre-Nal 450, na manhã desta sexta-feira (27), no CT Parque Gigante, indicou o retorno de duas peças para o técnico Paulo Pezzolano. Victor Gabriel e Bruno Tabata participaram da atividade e devem ficar à disposição para a primeira final do Gauchão. Os titulares foram preservados após a viagem para encarar o Remo.

A sessão começou às 9h. Nas imagens divulgadas pelo Colorado nas redes sociais, apenas os reservas estavam presentes.

A opção da comissão técnica foi pelo resguardo com trabalhos regenerativos para acelerar a recuperação física do elenco. Todos os jogadores utilizados em Belém, no empate com o Remo, na última quarta-feira (25), foram reavaliados e ninguém acusou dores musculares. Apenas corridas leves foram permitidas para não aumentar o desgaste.

Victor Gabriel e Tabata estão recuperados de lesões nas coxas direitas e devem ser relacionados para o clássico. O zagueiro tende a reassumir a posição de Félix Torres na defesa.

Ronaldo, preservado no começo do jogo contra o Remo, também participou da movimentação com os reservas. Ele teve um desconforto não especificado pelo clube e ingressou apenas nos minutos finais no duelo.

A escalação será esboçada no último treino antes da partida, agendado para sábado (28), também pela manhã. O grande mistério envolve o posicionamento de Bruno Gomes, já que ele pode ser volante ou lateral-direito. Ronaldo e Braian Aguirre disputam uma vaga.

O time tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Braian Aguirre), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O Gre-Nal 450 ocorre na Arena, domingo (1º), às 18h. No mesmo horário, no domingo seguinte (8), está marcado o clássico 451, no Beira-Rio.