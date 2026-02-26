Pezzolano fala sobre situação do Inter no Brasileirão: "Temos que trabalhar a ansiedade"

Inter tem apenas dois pontos no Brasileirão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Depois de quatro rodadas, o Inter segue sem vencer no Brasileirão. Com o empate em 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão, em Belém, o Colorado chegou aos dois pontos e está na 17ª posição, na zona de rebaixamento para a Série B.

Após a partida, o técnico Paulo Pezzolano admitiu que a equipe teve chances de vencer o jogo fora de casa, mas esbarrou na ansiedade dos jogadores de definirem o confronto.

— Temos que trabalhar a ansiedade. Estamos fazendo quase tudo para ganhar e não estamos ganhando. Agora, penso no Gre-Nal. Depois, pensaremos no próximo jogo do Brasileirão. Não estamos ganhando, mas quando ganharmos, vamos retomar a confiança. Os jogadores estão dando 100% e vai dar resultado, hoje, com sorte poderíamos ter ganhado o jogo — disse.

Se no Brasileirão o Inter ainda não venceu, no Gauchão tem a melhor campanha e por isso decidirá o campeonato estadual em casa. Antes, no entanto, terá o primeiro duelo da final na Arena, no domingo (1º), às 18h, contra o Grêmio.

Ausência de Ronaldo e mudança no time

Preferi não colocar de início o Ronaldo, pois não estava 100%. Se eu quisesse, poderia colocar. Foi somente isso. Aguirre, para mim, é titular. Bruno pode jogar de lateral e de volante. Não mexemos em duas posições pois Aguirre vinha jogando. Victor Gabriel pode estar pronto, está treinando bem.

Análise do jogo

No segundo tempo, faltou ruptura dos pontas. Eles igualaram bem o meio, arrumaram por ali. No primeiro, a gente tinha um jogador a mais no setor. Dá para melhor isso.

Todo jogo do Remo é assim. Era transição atrás de transição. Tivemos a oportunidade de vencer no final e no começo do jogo. Tivemos oportunidade de campo aberto, poderíamos ter matado o jogo.

Sobre o Remo

Remo é um time histórico. Time a respeitar. Vai sofrer na primeira divisão, mas aqui o campo é pesado, grama alta, umidade. Isso colabora com o time, que está acostumado aqui.

Mas não é desculpa. Estamos acostumados a jogar onde temos que jogar. Tem bons jogadores, bom treinador. Não vai ser fácil para ninguém jogar contra eles. Tomam muitos gols, mas marcam muitos também. Tem que respeitar todos os times no futebol brasileiro.

O Gre-Nal 450

Como falei outro dia, faz 20, 25 dias, os favoritos eram eles. Contrataram muito, têm grandes jogadores, têm treinador com experiência. Tem 20 anos mais que eu. É uma realidade.

Não falo para passar a responsabilidade, mas Inter tem a responsabilidade de ganhar o jogo também, pela história, pela grandeza do Inter, mas falo por momento.

Já experimentamos os jogadores. Vocês sabem o que é um Gre-Nal. Temos que respeitar o rival. Acho que nossos jogadores também merecem respeito. Vamos preparar o próximo jogo. Tem que jogar com essa garra, 100% com e sem bola. É um jogo mais, tem que estar preparado. Sabemos o que vale esse jogo.

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