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Pezzolano avalia testar Alerrandro e Borré juntos entre os titulares do Inter pela primeira vez

Treinador deve mesclar titulares e reservas na partida contra o Ypiranga, neste sábado, às 18h30min, pela semifinal do Gauchão

Rodrigo Oliveira

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