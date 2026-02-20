Pezzolano avalia testar Alerrandro e Borré juntos entre os titulares do Inter pela primeira vez

Pezzolano pode fazer variações no time na partida contra o Ypiranga. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano estuda promover uma novidade importante no ataque do Inter contra o Ypiranga, neste sábado (21), pela semifinal do Gauchão.

Com a ideia de mesclar titulares e reservas, o uruguaio avalia iniciar a partida pela primeira vez com Alerrandro e Rafael Borré formando uma dupla de ataque.

A tendência é de que todo o elenco principal disponível seja relacionado para o jogo. Porém, diferentemente do que ocorreu no jogo de ida, existe a possibilidade de que mais titulares apareçam entre os 11 iniciais.

Nomes como Rochet, Bruno Gomes, Borré e Vitinho são cotados para começar a partida, dentro do planejamento de dar minutos e ritmo competitivo ao grupo, antes do jogo contra o Remo, na quarta (25), pelo Brasileirão.

Caso a ideia se confirme, Borré teria maior mobilidade, com Alerrandro mantendo posicionamento mais fixo na área. Os dois já atuaram juntos nos minutos finais da derrota para o Palmeiras, pelo Brasileirão, e da vitória sobre o Ypiranga, pela semifinal.

A combinação é vista internamente como uma alternativa importante para variar o repertório ofensivo da equipe ao longo da temporada.

Os titulares fora do jogo

Por outro lado, Pezzolano seguirá sem algumas peças importantes. Carbonero, Paulinho e Victor Gabriel, que se recuperam de problemas musculares, continuam fora. Dos três, apenas o colombiano tem presença garantida contra o Remo.

Uma possível escalação do Inter contra o Ypiranga tem: Rochet; Bruno Gomes, Felix Torres, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho (Bruno Tabata), Rafael Borré e Alerrandro.

No jogo de ida, o Colorado venceu por 3 a 0, em Erechim, e chega ao Beira-Rio com ampla vantagem para confirmar a vaga na final do Gauchão.