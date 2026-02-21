O que os colunistas de GZH disseram sobre a nova goleada que o Inter aplicou no Ypiranga

Allex fez boa partida diante do Ypiranga. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter está na final do Gauchão 2026. Após voltar a golear o Ypiranga neste sábado (21), desta vez por 4 a 0, no Beira-Rio, o time de Paulo Pezzolano agora aguarda o outro finalista do Estadual, que sai da partida envolvendo Juventude e Grêmio, neste domingo (22), no Alfredo Jaconi.

Os gols colorados foram marcados por Borré, na primeira etapa, e Vitinho (duas vezes) e Alerrandro, no segundo tempo. Este último marcou pela primeira vez pelo Colorado.