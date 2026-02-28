O provável time do Inter para o primeiro Gre‑Nal da final do Gauchão

Victor Gabriel retorna após lesão muscular. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O time do Inter para o Gre-Nal 450, válido pela ida da final do Gauchão, no domingo (1º), não deve ter grandes surpresas. Paulo Pezzolano vai contar com retornos e deve mandar a campo a mesma equipe do primeiro clássico do ano, quando o Colorado venceu por 4 a 2.

Victor Gabriel está recuperado de lesão e deve compor a zaga no lugar de Félix Torres. Bruno Tabata também volta e fica à disposição no banco.

O grande mistério envolve o posicionamento de Bruno Gomes, já que ele pode ser volante ou lateral-direito. Ronaldo e Braian Aguirre disputam uma vaga. O time será definido no último treino antes da decisão, na manhã de sábado (28).

Um provável Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo (Aguirre) e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.