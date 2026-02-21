O provável time do Inter para enfrentar o Ypiranga neste sábado

Borré deve ser titular e pode jogar ao lado de Alerrandro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mesmo com a vaga na final do Gauchão bem encaminhada, o Inter deve ter o retorno de titulares para enfrentar o Ypiranga pelo segundo jogo da semifinal do Estadual. Em Erechim, o Colorado venceu por 3 a 0.

Neste sábado (21), às 18h30min, as equipes voltam a se enfrentar, mas no Beira-Rio. Ao contrário do que foi visto na ida, o técnico Paulo Pezzolano irá promover um time mais próximo do que tem sido considerado titular neste começo de temporada.

A tendência é que todo o elenco principal seja relacionado, com alguns jogadores vistos como "reservas" atuando ao lado de nomes mais consolidados, como Alan Patrick e Borré.

A ideia é dar ritmo de jogo a tais atletas, pensando no jogo da quarta rodada do Brasileirão, contra o Remo, na quarta-feira (25), às 19h.

Desfalques

O elenco conta com três desfalques para o jogo contra o Ypiranga. Carbonero, Paulinho e Victor Gabriel estão lesionados e não serão relacionados. Em contrapartida, o colombiano deve ter condições de jogo contra o Remo.

Uma provável escalação do Inter para enfrentar o Ypiranga tem: Rochet (Anthoni); Bruno Gomes, Felix Torres, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho, Borré e Alerrandro.