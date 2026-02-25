O provável time do Inter para enfrentar o Remo pelo Brasileirão

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (25), às 19h, contra o Remo, em Belém, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Paulo Pezzolano deve escalar força máxima na partida, pois o Colorado precisa somar pontos na competição.
Entre os relacionados para o jogo, Paulinho retorna após ficar afastado por lesão, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia poderá fazer sua estreia pelo clube. A provável escalação do Inter conta com algumas dúvidas.
Na zaga, Félix Torres e Juninho disputam a vaga ao lado de Gabriel Mercado. A outra questão envolve a posição de Bruno Gomes, que pode fazer a lateral direita caso Paulinho inicie entre os titulares. Outra possibilidade é que Bruno Gomes comece como segundo volante e Aguirre assuma a lateral.
Na frente, Carbonero retorna para formar a parceria colombiana com Borré.
O Inter deve ir a campo com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Aguirre), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
