O perfil de zagueiro buscado pelo Inter e os nomes avaliados

Diego Carlos, 32 anos, está no radar do Inter. Como / Divulgação

O Inter traçou um perfil de zagueiro para reforçar o elenco antes do término da janela, no dia 3 de março.

O clube busca na Europa um defensor brasileiro que esteja fora do radar das principais ligas, tenha interesse em retornar ao Brasil e, ao mesmo tempo, apresente condições técnicas de assumir a titularidade no time de Paulo Pezzolano.

Além disso, há a preferência por um atleta capaz de atuar no lado esquerdo da zaga e que tenha experiência em grandes clubes, mas que ainda esteja em fase ascendente na carreira.

Entre os nomes que chegaram a ser monitorados e avaliados, estão o de Lucas Fasson, 24 anos, do Lokomotiv-RUS, e Diego Carlos, 32 anos, do Como-ITA, que pertence ao Fenerbahçe.

O primeiro foi campeão da Copa Sul-Americana 2021 pelo Athletico-PR. Já o último foi campeão da Liga Europa 2020 pelo Sevilla e campeão olímpico pela seleção brasileira em 2021. Ambos já atuaram no São Paulo.

Os dois jogadores estão na mira. Mas, mesmo que o nome a ser contratado não venha a ser um deles, o perfil será similar: um zagueiro com currículo em grandes clubes, mas provavelmente não conhecido o suficiente para lotar o aeroporto.