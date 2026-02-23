O novo plano de Pezzolano para Alan Rodríguez no Inter

Alan Rodríguez atuou pela esquerda desde que voltou. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O meio-campista do Inter Alan Rodríguez vem sendo utilizado pelo técnico Paulo Pezzolano em um novo posicionamento em 2026.

Desde que voltou de lesão, o uruguaio atua como extrema pela esquerda, ou como uma espécie de "ponta marcador", dando proteção defensiva ao lateral-esquerdo Bernabei, que tem dificuldades na recomposição.

Foi assim diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, e contra São Luiz e nos dois jogos contra o Ypiranga, pelo Gauchão.

Conforme apurado por Zero Hora, trata-se de uma alternativa de jogo preparada pelo comandante. A ideia é ter uma formação treinada com maior poder de marcação por aquele flanco.

Hoje, o time titular do Inter tem Bernabei, o meia Alan Patrick e o atacante Carbonero se alternam na ponta esquerda, sendo que nenhum deles é forte nas valências defensivas.

Com Alan Rodríguez testado por ali, porém, Pezzolano ganha uma alternativa de jogo que protege mais o setor, em caso de necessidade. Mesmo que para o decorrer dos jogos.