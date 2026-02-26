Jogadores do Inter lamentam empate com Remo: "Sentimento de tristeza, pois fizemos um grande jogo"

Paulinho foi surpresa no Inter nesta quarta (25) e jogou a partida inteira. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter segue sem vencer no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (25), longe de casa, empatou com o Remo, em Belém, pela quarta rodada. O Colorado saiu na frente com Alan Patrick, o destaque da partida, mas cedeu o empate na sequência, ainda no primeiro tempo — Leonel Picco deixou tudo igual em falha de Rochet.

O time de Paulo Pezzolano teve bom desempenho na maior parte do jogo, criou oportunidades, mas saiu sem vitória. Talvez por isso o semblante dos jogadores do Inter após a partida era de insatisfação.

— É um sentimento de tristeza, pois acho que fizemos um grande jogo no contexto geral. Na maior parte da partida, mantivemos o equilíbrio, saímos na frente e logo sofremos o empate, mas criamos várias chances para fazer o segundo e até o terceiro gol. Infelizmente, não conseguimos — disse Paulinho, que jogou a partida inteira.

— Saímos com essa frustração porque estivemos muito perto da vitória e, mais uma vez, ela não veio. Agora é trabalhar, continuar melhorando e evoluindo a cada dia para que, no próximo jogo, a vitória aconteça — completou o meio-campista.

No último lance da partida, Bernabei acertou um chute na trave. Após a partida o lateral lamentou:

— Parece que a bola sempre pega na trave e sai. Contra, a bola bate na trave e entra. Mas é do jogo, a bola logo vai entrar e nosso time logo vai ganhar, porque estamos fazendo muito bom trabalho — disse o argentino.

Foco no Gre-Nal

Passada a partida longe de casa contra o Remo, as atenções coloradas se voltam para o Gre-Nal 450, pela ida da final do Gauchão, domingo (1º), na Arena.

— São 180 minutos e a gente vai ir lá e jogar como sabemos. Fazer o melhor para sair com a vitória — destacou Bernabei.

Ainda na zona mista do Mangueirão, Paulinho, a surpresa do Colorado na titularidade nesta quarta, destacou que as dores sentidas no final do empate com o Remo não preocupam para o clássico. Além dele, Félix Torres destacou que está pronto para seu primeiro Gre-Nal:

— Sempre estou pronto, cheguei focado para trabalhar, para estar à disposição do time, e agora que estou tendo a oportunidade de ser titular. Tenho que aproveitar, fazer o meu trabalho e ajudar o time a conseguir a vitória — comentou.