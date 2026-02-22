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Jogadores do Inter celebram classificação com goleada e projetam decisão do Gauchão: "Final é final, não tem favorito"

Com placar agregado de 7 a 0 nas semifinais, Colorado decidirá o título estadual contra Grêmio ou Juventude 

Zero Hora

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