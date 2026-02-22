Jogadores do Inter celebram classificação com goleada e projetam decisão do Gauchão: "Final é final, não tem favorito"

Alan Patrick manteve cautela ao projetar a decisão do Campeonato Gaúcho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Duas goleadas consecutivas, atuações convincentes e vaga na final do Estadual. Esse saldo faz com que o Inter inicie a última semana de fevereiro de forma leve.

Após o 4 a 0 sobre o Ypiranga, resultado que decretou um 7 a 0 no agregado da semifinal do Gauchão, no sábado (21), os jogadores colorados falaram sobre a fase da equipe e projetaram a decisão, seja contra Juventude ou Grêmio. Com confiança em alta e discurso alinhado, o grupo destacou a evolução coletiva sob o comando de Pezzolano, a força do elenco e o foco na busca pelo título.

Autor do gol que fechou a goleada, Alerrandro marcou pela primeira vez com a camisa colorada, comemorou o momento e valorizou a sequência positiva da equipe:

— Muito feliz. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. Foi uma vitória muito importante, um resultado convincente. Começou lá na casa do adversário e terminou aqui. Estamos no caminho certo, trabalhando bem para poder conquistar esse título.

Sobre a possibilidade de jogar ao lado de Borré, como foi por alguns minutos neste sábado, ele destacou:

— O professor é bastante inteligente, muda de acordo com o adversário. Vai ter momento em que vão jogar os dois, vai ter momento que não. O mais importante é que os dois estão bem. Quem estiver jogando vai ajudar o Inter. E, se tiver oportunidade de atuarmos juntos, melhor ainda.

Já Rochet, surpresa no time titular de Pezzolano para o duelo, celebrou a classificação e destacou a solidez apresentada nos dois jogos da semifinal.

— Muito contente, primeiramente pela classificação à final, que era um objetivo traçado desde o início do ano e já estamos cumprindo essa etapa. A forma como foi essa classificação também nos deixa felizes: fomos sólidos lá e aqui, contundentes — disse o goleiro, que ainda projetou a decisão, evitando falar em favoritismo:

— Final é final, não tem favorito. Independentemente de quem seja o rival, são jogos diferentes. Trabalhamos sempre com humildade, focados no que fazemos. Não podemos pensar que somos melhores que os outros. Temos que fazer o nosso jogo e seguir evoluindo.

O capitão Alan Patrick seguiu com o mesmo tom de Rochet ao projetar a final do Estadual. Diferentemente de Pezzolano, que afirmou que o Grêmio é o favorito a conquistar o torneio.

— Ainda tem um jogo para definir o adversário. Estamos totalmente focados na nossa performance. Fizemos nosso dever. Independentemente de quem vier, vamos estudar, nos preparar e tentar impor nosso ritmo. Nosso objetivo é ser campeão.

Antes da final do Campeonato Gaúcho, no entanto, o Inter foca no jogo contra o Remo. Em Belém, na quarta-feira (25), o Colorado vai em busca da primeira vitória no Brasileirão.