Após vencer por 3 a 0 o confronto de ida, o Inter voltou a golear o Ypiranga. Neste sábado (21), no Beira-Rio, o time de Paulo Pezzolano derrotou a equipe de Erechim por 4 a 0, com gols de Borré, Vitinho, duas vezes, e Alerrandro, e confirmou a vaga na final do Gauchão 2026.

O adversário na final virá do confronto entre Juventude e Grêmio, que se enfrentam neste domingo (22), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Independentemente de quem seja o vencedor, o segundo jogo será decidido no Beira-Rio, já que o Inter teve a melhor campanha do Gauchão.

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