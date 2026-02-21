Inter x Ypiranga hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelas semifinais do Gauchão

Inter e Ypiranga se enfrentam neste sábado (21), às 18h30min, pelo jogo de volta da semifinal do Gauchão 2026. A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Na ida, no último domingo (16), em Erechim, o Colorado levou a melhor vencendo por 3 a 0. Portanto, tem a vantagem e pode perder por até dois gols de diferença. Para o Ypiranga se classificar, precisa de um triunfo por pelo menos quatro gols de diferença, ou três para levar a disputa aos pênaltis.
Escalações para Inter x Ypiranga
Inter: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Gomes, João Victor, Alan Patrick e Allex; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Ypiranga: Gabriel; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas Schulz; Igor Silva e Dionisio; Felipe Ferreira, Lucas Ramos e Danielzinho; Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.
Arbitragem para Inter x Ypiranga
- Tiago Pires Staduto, auxiliado por Maíra Mastella Moreira e Luciano de Melo. VAR: Marcelo Neto.
Onde assistir a Inter x Ypiranga
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Inter e Ypiranga
Inter
Com um pé na final após a boa vantagem construída fora de casa, o Colorado deve entrar em campo com um time predominantemente reserva, ainda com muitos jovens relacionados. Depois de um início de temporada agitado, o Colorado enfim teve uma semana livre para aprimorar a equipe e testar peças. Após o confronto no Beira-Rio, o Inter encara uma longa viagem até Belém para enfrentar o Remo, em busca da primeira vitória no Brasileirão — cenário que reforça a tendência de preservar titulares e controlar minutagem neste sábado.
Ypiranga
Visando uma virada histórica para disputar sua segunda final do Gauchão em quatro anos, o time de Erechim chega com força máxima ao confronto no Beira-Rio. Destaques da equipe de Raul Cabral nos últimos jogos, o meio-campista Dionísio, o ponta Danielzinho e o lateral Cleiton devem começar entre os titulares.
Ingressos para Inter x Ypiranga
Sócios Campeão do Mundo: de R$ 6 a R$ 40; Sócios Nada vai nos separar: de R$ 18 a R$ 60; Não sócios: de R$ 30 a R$ 199; para a área Coração do Gigante, clique aqui.
