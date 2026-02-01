Inter vai com força máxima para jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão; veja provável time

Pezzolano indicou time alternativo contra o São Luiz, pelo Gauchão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Apesar do início da fase eliminatória do Gauchão, o Inter garante um foco maior no Campeonato Brasileiro. A prioridade deve ser escancarada nos dois próximos jogos: quarta-feira (4), pela competição nacional, o Colorado terá força máxima contra o Flamengo; no domingo (8), o time deve ser alternativo no jogo eliminatório do estadual, contra o São Luiz.

A derrota para o Athletico-PR, pelos pontos corridos, ligou um alerta. Em coletiva no sábado (31), o técnico Paulo Pezzolano reforçou a ideia:

— Como falei no primeiro dia, o importante é o Brasileirão. Não ganhamos o primeiro jogo. A nossa cabeça está aí.

Para enfrentar os cariocas, o time deve ser muito parecido com o que venceu o Grêmio, no Gre-Nal 449. Na zaga, Félix Torres e Victor Gabriel disputam posição ao lado de Mercado.

O meio de campo deve ser o mesmo, com Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick. Thiago Maia e Villagra, que ainda buscam o melhor ritmo de jogo, devem começar no banco, mas não estão descartados.

O provável time do Inter contra o Flamengo, às 19h de quarta, no Maracanã, tem: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Para as 18h de domingo (8), no jogo único das quartas de final do Gauchão, o time vai ser diferente. Pezzolano deu pistas de como deve ser a equipe que enfrenta o São Luiz: