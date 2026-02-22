Inter terá dois reforços para o jogo contra o Remo

Carbonero deve estar de volta na partida contra o Remo, na próxima quarta-feira (25). Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, ganhará dois reforços para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Remo, na quarta (25). O volante Paulinho, recuperado de lombalgia, e o atacante Carbonero, preservado dos confrontos com o Ypiranga, serão atrações na partida em Belém.

Em compensação, o zagueiro Victor Gabriel, que ainda se recupera de lesão muscular, é dúvida para a partida, e a tendência é de que seja preparado para as finais do Gauchão. O atleta, contudo, será reavaliado nesta segunda (23).

Leia Mais Três motivos para a nova goleada do Inter sobre o Ypiranga

Após a vitória por 4 a 0 sobre o Ypiranga , neste sábado (21), Pezzolano falou sobre a situação dos atletas no departamento médico.

— O Paulinho provavelmente estará pronto para o próximo jogo. O Victor Gabriel vamos tentar que chegue (para o jogo em Belém). Depois, temos o Carbonero e todos os outros que estarão prontos para o próximo jogo — disse o treinador.

Como ainda não venceu no Brasileirão, o Inter utilizará força máxima contra o Remo, mesmo com a partida ocorrendo dias antes da partida de ida da final do Gauchão. Sendo confirmada a ausência de Victor Gabriel, a dúvida é quem será o parceiro de Gabriel Mercado na zaga. Félix Torres e Juninho disputam a vaga.

O provável time colorado tem: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.