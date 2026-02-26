Inter sofre empate do Remo e segue sem vencer no Brasileirão

Na volta ao Brasileirão, o Inter apresentou boa parte do que já tinha feito nos jogos anteriores. Pela quarta rodada, teve bom desempenho na maior parte do jogo, criou oportunidades, mas saiu sem vitória por conta de falha individual.
Rochet falhou depois de Alan Patrick abrir o placar. O 1 a 1 deixa o time de Paulo Pezzolano com apenas dois pontos em 12 disputados. No domingo (1º), muda o foco para abrir a disputa da final do Gauchão, contra o Grêmio, na Arena.
Inter abre o placar cedo, mas sofre o empate
Pezzolano fez só uma troca no time esperado. Ele manteve a ideia do jogo passado, com Aguirre na lateral e Bruno Gomes no meio-campo. Paulinho e Carbonero voltaram à equipe, após a ausência no final de semana.
O jogo começou acelerado. Com pressão do Inter e contragolpes do Remo, o ritmo era intenso. O que fez diferença foi a qualidade.
Aos quatro minutos, Alan Patrick achou Vitinho às costas da defesa. O ponteiro entregou para o meio, exatamente para onde voltava o camisa 10. E aí foi seu mérito, ele driblou para a esquerda, trouxe para a direita, entortou Marllon e bateu no canto para fazer Inter 1 a 0.
O Remo esteve perto de empatar aos oito. Vitor Bueno cruzou da direita para o segundo pau, onde se apresentou João Pedro. Sozinho, ele cabeceou mas em cima do corpo de Aguirre. Aos 10, a chance dos donos da casa foi claríssima. Alef Manga recebeu muito adiantado, com a zaga pedindo impedimento. O atacante trouxe para dentro, driblou Mercado e chutou, Felix Torres desviou para fora. O Inter reclamou acintosamente.
O Inter voltou a incomodar aos 12. Vitinho recuperou a bola no ataque e demorou demais para concluir, perdendo boa oportunidade.
Dois minutos depois, o Inter reapresentou um problema, a falha do goleiro. Verdade que Carbonero errou um passe na intermediária, mas o chute de Alef Manga, de longe, foi no meio. Rochet espalmou para a frente, João Pedro pegou o rebote e Leonel Picco apenas encostou para a rede.
Depois dos 25 minutos, o ritmo finalmente arrefeceu. Mas depois da parada técnica, aos 30, voltou a ter emoção. Aos 35, o Inter quase voltou à frente do placar. Carbonero armou pelo meio e entregou para Aguirre na direita. O cruzamento foi na cabeça de Borré, que concluiu forte, Marcelo Rangel fez grande defesa. No rebote, o mesmo Borré cabeceou, mas o árbitro marcou falta. A resposta do Remo foi em contragolpe. Alef Manga passou para Vitor Bueno, que chutou e Rochet defendeu.
A partida foi para o intervalo com o Inter lamentando não estar vencendo no Mangueirão.
Tudo igual no segundo tempo
Sem trocas, o Inter manteve o mesmo ímpeto da primeira etapa. Inclusive na criação de chances. Em três minutos, teve uma cabeçada de Felix Torres, em cabeceio após cobrança de escanteio, por cima do travessão, e uma chance clara de Vitinho, que entrando pela direita, não chutou a gol e tentou tocar para Borré, mas errou o passe.
A chance do Remo veio aos cinco. O Inter não conseguiu cortar um ataque, Alef Manga encostou para João Lucas, que concluiu para fora. Na sequência, em contragolpe, Bernabei e Carbonero tabelaram pela esquerda, o colombiano chutou perto da trave.
Carbonero repetiu a cena aos 15. Da esquerda para o centro, conduziu e bateu, desta vez do outro lado, mas igualmente para fora.
As primeiras trocas de Pezzolano foram na metade do segundo tempo, ambas nas pontas. Saíram Carbonero e Vitinho, entraram Allex e Kayky.
A superioridade do Inter tinha diminuído. O Remo equilibrou o jogo e levou perigo aos 29, quando Alef Manga recebeu às costas da zaga e foi travado na hora certa por Paulinho na hora de concluir. Para tentar voltar ao comando, Pezzolano trocou Bruno Gomes por Ronaldo.
O Inter correu risco aos 38, quando Jajá driblou Aguirre, conduziu para dentro da área e chutou. A bola passou raspando a trave. Pouco depois, Alef Manga apareceu livre na direita, entrou na área mas perdeu o ângulo e chutou para Rochet defender. O goleiro colorado assustou a própria torcida ao deixar escapar um chute de muito longe de Patrick de Paula.
Nos minutos finais, Pezzolano fez as últimas trocas. Fora Alan Patrick e Borré, dentro Alan Rodriguez e Alerrandro. Nos acréscimos, teve duas chances para ganhar. Na primeira Kayky chutou e o goleiro defendeu. No rebote, Bernabei acertou a trave. O Inter volta para Porto Alegre lamentando o resultado.
Brasileirão — 4ª rodada — 25/02/2026
Remo (1)
Marcelo Rangel; Marcelinho (Zé Ricardo, int.), Marllon, Kayky Almeida (Cufré, 13'/2ºT) e Léo Andrade; Picco (Zé Welisson, 22'/2ºT), Patrick de Paula, João Lucas e Vitor Bueno (Yago Pikachu, 22'/2ºT); João Pedro (Jajá, 22'/2ºT) e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio
Inter (1)
Rochet; Aguirre, Felix Torres, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes (Ronaldo, 32'/2ºT), Paulinho, Vitinho (Kayky, 22'/2ºT), Alan Patrick (Alan Rodriguez, 43'/2ºT) e Carbonero (Allex, 22'/2ºT); Borré (Alerrandro, 43'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
Gols: Alan Patrick, aos 4 do 1º tempo; Picco, aos 14 minutos do 1º tempo
Cartões amarelos: Picco, Patrick de Paula, Zé Welisson, João Lucas; Pezzolano, Mercado
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).
Próximo jogo
Gauchão — final (ida)
1º/3/2026 — 18h
Arena
Grêmio x Inter