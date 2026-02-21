Inter renova empréstimo de volante ganês

Jovem estreou como profissional colorado contra o Caxias, no fim de janeiro. Porthus Junior / Agencia RBS

O Inter renovou o empréstimo do volante Denis Marfo. Conforme apurou Zero Hora, o vínculo com o ganês foi prorrogado até o início de 2027.

O atleta com passagem pela seleção sub-20 de Gana chegou ao CT Morada dos Quero-Queros em fevereiro do ano passado, emprestado pelo MSK Zilina Africa FC, de Gana. O Colorado tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos fixada em R$ 3 milhões.

O jovem de 20 anos é um dos ganeses contratados para atuar nas categorias de base colorada — o outro é Benjamin Arhin, que recentemente foi promovido ao elenco profissional.

Neste ano, o africano fez a estreia como profissional colorado na vitória sobre o Caxias, no Estádio Centenário, no final de janeiro, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. Depois, foi relacionado para enfrentar o São Luiz, pelas quartas de final, mas permaneceu no banco de reservas.