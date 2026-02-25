Inter precisa começar a pagar quase R$ 34 milhões que deve a empresário até quinta-feira, define Justiça

Delcir Sonda foi parceiro do Inter em investimentos. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ao Inter, em despachos publicados no início desta semana, prazo de três dias para efetuar o pagamento de uma dívida de quase R$ 34 milhões ao investidor Delcir Sonda. O prazo encerra nesta quinta-feira (26).

As duas decisões emitidas pela juíza Fabiana Zaffari Lacerda, da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, na segunda-feira (23), dizem respeito a ações distintas da DSPLAN Assessoria, empresa de Delcir Sonda, que somadas chegam a R$ 33.923.876,64.

O tribunal também deu ao Inter prazo de 15 dias para se defender e contestar as cobranças. Neste mesmo prazo, permitiu ao clube reconhecer o crédito do credor e depositar 30% do valor em execução e negociar o restante da dívida em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção e juros de 1% ao mês. O descumprimento deixa o clube sujeito a penhoras.

Relembre o caso

Parceiro antigo do clube em investimentos, Delcir Sonda entrou com ações na Justiça e cobra do Inter cerca de R$ 60 milhões em dívidas. O valor está dividido em quatro causas distintas – uma deles é referente à contratação do meia D'Alessandro, que ocorreu em 2008.

A DIS Esportes, empresa que tem Delcir Sonda com um dos sócios, tinha 50% dos direitos do meia argentino, que encerrou o contrato com o Inter em 2020 e foi para o Nacional do Uruguai. Com a saída sem custos, a dívida ficou para o clube gaúcho.

A DIS repassou o direito à dívida a duas empresas, ambas também de Sonda. As duas entraram com ações para cobrar os valores. A dívida inicial era de R$ 18 milhões, mas as duas cobranças corrigidas e acrescidas de multas somam R$ 30 milhões atualmente.

Outras duas ações são referentes a empréstimos feitos por Sonda para as diretorias coloradas, de R$ 2 milhões e R$ 10 milhões. Os valores corrigidos foram para R$ 10 milhões e R$ 20 milhões, respectivamente. Assim, a soma chega aos R$ 60 milhões.