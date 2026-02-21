Inter nega interesse em atacante chileno

Jogador de 37 anos tem contrato com o Sevilla até o fim de junho. Sevilla / Divulgação

O Inter não tem interesse em contratar o atacante Alexis Sánchez. A negativa veemente por parte da diretoria serve para rebater a informação veiculada na imprensa espanhola, que ganhou repercussão no Chile, de que o jogador de 37 anos estaria acertado para defender o Colorado após deixar o Sevilla.

O atleta tem vínculo com o clube da Espanha até o fim de junho, mas não vem sendo titular. Neste ano, ele esteve presente em apenas três dos sete jogos da equipe e não marcou nenhum gol.

No início do ano, Sánchez foi oferecido ao Inter, que optou por não avançar nas tratativas. No Brasil, o chileno é representado pelo empresário André Cury, que tem outros agenciados no Beira-Rio, como Alan Patrick e Bruno Gomes, e auxiliou nas contratações de Rochet e Borré.

Janela de transferências

Até agora, seis reforços foram colocados à disposição do técnico Paulo Pezzolano: o zagueiro Félix Torres, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, os volantes Villagra e Paulinho, e os atacantes Kayky e Alerrandro.

O objetivo é trazer mais um zagueiro antes do fechamento da janela de transferências internacionais, no dia 3 de março. Até o dia 27 será possível realizar transações nacionais.