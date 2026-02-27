Inter muda regime de concentração para o Gre-Nal 450

O treino decisivo para a montagem do time está marcado para este sábado (28), às 9h, no CT do Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter voltou a adotar o regime de concentração para o Gre-Nal 450 deste domingo (1º), pela final do Gauchão. A exemplo do que ocorreu no clássico da fase classificatória, os jogadores irão se hospedar em um hotel na véspera da partida.

O treino decisivo para a montagem do time está marcado para este sábado (28), às 9h, no CT do Parque Gigante. Após o termino da atividade, os atletas estarão liberados entre o fim da manhã e o início da noite.

Às 18h, porém, os jogadores deverão se apresentar no CT, onde deixarão seus carros, partindo logo em seguida para um hotel no bairro Mont Serrat, onde a janta está marcada para às 19h. A partir daí, a delegação só deixará a concentração por volta das 16h de domingo, quando iniciará o deslocamento para a Arena.

À exceção do Gre-Nal da fase de grupos, vencido pelo Inter por 4 a 2, o Colorado cancelou o regime de concentração na véspera dos demais jogos da temporada, com os atletas se apresentando no hotel apenas no final da manhã do dia da partida.

O técnico Paulo Pezzolano definirá a escalação para o Gre-Nal no treino de sábado. Porém, a tendência é de que o time seja o mesmo do clássico anterior, com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

O Gre-Nal 450 está marcado para o domingo (1º), às 18h, na Arena, e é válido pelo jogo de ida da final do Gauchão. A partida de volta será no outro domingo (8), no Beira-Rio.