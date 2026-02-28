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"Jogar com inteligência"
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Inter liga alerta na defesa e indica mudança de estratégia para o Gre-Nal

Técnico Paulo Pezzolano está preocupado com os erros defensivos e afirmou que quer uma equipe mais imprevisível na Arena

Rodrigo Oliveira

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