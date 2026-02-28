Inter liga alerta na defesa e indica mudança de estratégia para o Gre-Nal

Paulo Pezzolano pode montar um Inter mais defensivo. Jeff Botega / Agencia RBS

As falhas individuais constantes na defesa são a maior preocupação do Inter para o Gre-Nal deste domingo (1º).

De olho em proteger o sistema defensivo, o técnico Paulo Pezzolano prepara uma estratégia diferente da habitual para tentar surpreender o Grêmio na partida de ida da final do Gauchão.

Em relação à defesa, o alerta está ligado. Afinal, no Gre-Nal da fase de grupos do Gauchão e em absolutamente todos os jogos do Brasileirão, o time apresentou erros defensivos individuais. E a maioria deles comprometeu o resultado.

Por isso, a ordem de Pezzolano é ter mais atenção na defesa, uma vez que novas falhas podem ser comprometedoras em uma decisão.

— Mais do que o resultado do primeiro jogo, é importante entender como você fica emocionalmente depois dele. Porque, se o jogo deixar algo muito mais negativo do que o próprio resultado, isso pode pesar muito para o segundo jogo. A realidade é que são 180 minutos. Tem que saber jogar esse tipo de confronto. Vamos querer ganhar o jogo? Sem dúvida, mas temos que ser inteligentes — declarou o treinador, na coletiva oficial pré-jogo realizada nessa sexta-feira (27), na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O comandante falou ainda em montar um time mais "imprevisível".

— Estamos buscando variáveis diferentes para o time não ficar tão previsível para o rival — completou.

Grêmio e Inter enfrentam-se neste domingo, às 18h, na Arena. O jogo de volta da decisão do Gauchão será no outro domingo (8), no Beira-Rio.