Inter libera lateral para viajar ao Paraguai e assinar com Libertad

Alan Benítez foi liberado para viajar ao Paraguai. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O Inter liberou o lateral-direito Alan Benítez para viajar ao Paraguai. O jogador de 32 anos deve rescindir o contrato com o Colorado — que tem duração até dezembro — para assinar com o Libertad, onde será treinado por Arce.

Fora dos planos de Paulo Pezzolano, o atleta buscava um clube para voltar a jogar e reaparecer no radar da seleção paraguaia a tempo de ser convocado para a Copa do Mundo.

Benítez chegou ao Beira-Rio em junho do ano passado como atleta livre, sem custos. Desde então, disputou apenas 14 partidas. Neste ano, foram três exibições na fase classificatória do Gauchão: contra o Novo Hamburgo, contra o Monsoon (quando entrou improvisado no meio-campo) e contra o Ypiranga (na lateral esquerda).

O Cerro Porteño, de onde o atleta veio, também demonstrou interesse na contratação, mas se viu impedido de avançar por conta de um transfer ban da Fifa.