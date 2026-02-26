Inter deve confirmar a volta de zagueiro invicto em Gre-Nais

Victor Gabriel durante treino do Inter Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter deverá ter um retorno importante para o Gre-Nal 450, na Arena, no próximo domingo (1º). Victor Gabriel, recuperado de lesão muscular, tende a ser reincorporado ao elenco nesta sexta-feira (27). O zagueiro está invicto em Gre-Nais.

Victor Gabriel, 21 anos, sofreu lesão no músculo adutor da coxa direita durante o segundo tempo do confronto com o Palmeiras, dia 12.

São duas semanas de tratamento. Ele foi desfalque nas vitórias, pelo Gauchão, diante do Ypiranga, e no empate, pelo Nacional, contra o Remo, na última noite (25).

Nos últimos dias, ele iniciou o retreinamento, saindo do DM para atividades leves no campo. Com a viagem da delegação, ele avançou para trabalhos com bola entre quarta e quinta.

A previsão é que nas duas sessões previstas antes da final, Victor Gabriel esteja presente no campo sem limitações. Com isso, ele deve reassumir a posição de Félix Torres como zagueiro pela esquerda no time de Paulo Pezzolano.