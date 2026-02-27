Inter chega a nove saídas de jogadores em 2026

Ricardo Mathias foi vendido na virada do ano. DANTE FERNANDEZ / AFP

A rescisão entre Inter e Alan Benítez foi a nona saída do elenco colorado em 2026. Entre vendas e liberações, o clube aliviou a folha e gerou espaço para reforços contratados e jovens das categorias de base. A lista deve aumentar nas próximas semanas com a ampliação da janela de transferências.

Atualmente, o técnico Paulo Pezzolano tem à disposição 32 peças. São 28 jogadores já classificados como profissionais. Quatro promessas testadas desde a pré-temporada seguem na rotina de treinos no CT Parque Gigante: Allex, já com lugar cativo no banco, e Pedro Kauã, zagueiro preparado para eventualidades, e os meio-campistas ganeses Benjamin e Denis Marfo.

Desde o final da temporada de 2025, o clube vendeu três atletas: Vitão, Ricardo Mathias e Luis Otávio. Seis nomes, incluindo o mais recente, Alan Benítez, que rescindiu sem custos, para atuar no Libertad, foram liberados em acordos ou finalizações de vínculos: Óscar Romero, Ramon (único emprestado), Gabriel Barros, Ivan e Lucca Drummond.

O número poderá aumentar em breve. A janela de transferências para o mercado interno foi postergada pela CBF até 27 de março, dando mais tempo para as saídas de jogadores que não estão nos planos: Keiller, Clayton Sampaio e Richard.

Os dois primeiros treinam com os demais companheiros, mas não devem ter oportunidades. O volante faz trabalhos específicos enquanto espera um desfecho positivo para seguir a carreira.