Inter anuncia rescisão com lateral-direito

O Inter confirmou nesta sexta-feira (27) a saída de Alan Benítez. O lateral-direito, contratado em 2025, rescindiu o contrato para acertar o retorno ao futebol paraguaio. Ele não estava nos planos e disputou poucas partidas pelo clube.
O destino do jogador é o Libertad, equipe que ele defendeu entre 2017 e 2019. Ele também despertou o interesse do Cerro Porteño, time em que estava antes de ser contratado pelo Inter, mas um transfer ban impediu o retorno.
Alan Benítez, de 32 anos, tinha contrato até dezembro. Ele fez 14 partidas e não marcou gols nem deu assistência.
O ala tem como objetivo seguir na mira da seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo. Ele não teria pouco espaço no Inter e, por isso, pediu para ter a saída facilitada para conseguir atuar com mais frequência.
Confira o comunicado do Inter
O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o atleta Alan Benítez para a rescisão de contrato.
O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreira.
