Inter anuncia novo patrocinador para as finais do Gauchão

Camiseta do primeiro jogo terá marca abaixo do patch de campeão gaúcho de 2025. Lucas Costa / SC Internacional

O Inter terá um novo patrocinador para as duas partidas da decisão do Gauchão contra o Grêmio. Nesta sexta-feira (27), o clube informou que estampará a marca das Tintas Renner nos jogos dos dois próximos domingos.

Na Arena, a marca de tintas será posicionada abaixo do patch de campeão gaúcho da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Já no confronto no Beira-Rio, ocupará o espaço do patch da entidade, que será deslocado para a manga esquerda da camisa.

— Contar com o apoio das Tintas Renner nesta decisão reforça a conexão de duas marcas de grande impacto no Estado. Celebramos ainda mais essa parceria que já é sólida em outras ações de marketing do Inter — destaca Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Colorado.

A parceria entre Inter e a marca de tintas já existia desde 2025, com o quadro "Pintura do Mês", iniciativa que convida os torcedores a elegerem o gol mais bonito do período com o selo da Tintas Renner.

O Gre-Nal 450 ocorre na Arena, domingo (1º), às 18h. No mesmo horário, no domingo seguinte (8), está marcado o clássico 451, no Beira-Rio.