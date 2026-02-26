Inter adia decisão sobre pagamento de dívida com Delcir Sonda

Delcir Sonda, que é conselheiro do clube, acionou o Colorado na Justiça. Fernando Gomes / Agencia RBS

Mesmo com o prazo estipulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para pagar cerca de R$ 10 milhões ao Grupo DIS, do empresário Delcir Sonda, nesta quinta-feira (26), o Inter decidiu postergar o pagamento. Com isso, a causa deverá se arrastar na Justiça pelos próximos meses.

O ex-investidor do clube, eleito conselheiro na renovação do final de 2020, acionou o clube juridicamente cobrando cerca de R$ 60 milhões em dívidas. O valor está dividido em quatro causas distintas. Uma deles é referente à contratação do meia D'Alessandro, que ocorreu em 2008, mas que resultou na saída do ídolo, em 2020, de graça, em final de contrato, para o Nacional-URU.

A origem dos valores da causa é de cerca de R$ 18 milhões, mas com juros e acréscimos elevaram a quantia para mais de R$ 30 milhões.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ao Inter, em despachos publicados no início desta semana, prazo de três dias para efetuar o pagamento de uma dívida de quase R$ 34 milhões ao investidor Delcir Sonda. O prazo encerra nesta quinta-feira (26).

Segundo apurou Zero Hora com a direção colorada, o pagamento exigido não será cumprido. O clube prepara medidas na Justiça, como embargos, para questionar os valores. Sendo assim, a data para o pagamento perderá validade e não há perspectiva, por enquanto, de novo prazo para resolução do caso. Há chances da discussão jurídica se arrastar para após o mandato de Alessandro Barcellos.

Não há risco imediato, segundo o Colorado, de penhora ou uma decisão da Justiça em virtude da movimentação do Departamento Jurídico.

Delcir Sonda, que colaborou financiando diversas contratações nas últimas décadas, acabou deixando de investir no Colorado em anos mais recentes. Dirigentes atuais tentaram uma reaproximação sem sucesso. Ele concorreu na chapa de oposição ao Conselho de Gestão em 2023 na chapa de Roberto Melo, que perdeu para Alessandro Barcellos, reeleito para o triênio 2025-2026.