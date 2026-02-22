Inter 4x0 Ypiranga: confira os gols e os melhores momentos pela semifinal do Gauchão

O Inter garantiu a vaga para a final do Gauchão 2026 com uma goleada de 4 a 0 sobre o Ypiranga, neste domingo (21), no Beira-Rio. Borré, Vitinho, duas vezes, e Alerrandro foram os responsáveis pelos gols do Colorado.

Após 3 a 0 na ida, em Erechim, o Inter não teve problemas jogando em casa. Agora, o clube aguarda o adversário na decisão, que sairá do duelo entre Juventude e Grêmio, que jogam neste domingo (22).

Leia Mais Sem dificuldades, Inter volta a golear o Ypiranga e está na final do Gauchão

O Colorado volta a campo na quarta-feira (25), às 19h, contra o Remo, fora de casa, pelo Brasileirão 2026.