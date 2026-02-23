Gols de Damião e de Edenilson: relembre como foi o último jogo entre Inter e Remo

O Inter venceu na última vez em que encontrou seu adversário desta quarta-feira (25). Também, no Mangueirão, em Belém, em um fevereiro como esse, o Colorado bateu o Remo de virada pela segunda fase da Copa do Brasil 2018. O jogo completou exatos cinco anos no último sábado (21).
À época, depois de levar um susto no início do primeiro tempo e sofrer com o calor úmido de Belém, o Inter cumpriu a missão fora de casa e obteve a classificação no Mangueirão com vitória de virada sobre o Remo por 2 a 1. Leandro Damião e Edenilson marcaram os gols colorados na partida.
Relembre como foi o jogo
O time da casa abriu o placar aos 19 minutos, com o atacante Felipe Marques — após o chute, a bola ainda desviou na perna do zagueiro Klaus e raspou no travessão antes de entrar. Comandada por Odair Helmann, a equipe colorada conseguiu reagir rápido e virou ainda no primeiro tempo.
Aos 24, Leandro Damião conseguiu, enfim, interromper uma sequência incômoda de quase 600 minutos sem gols. Em cobrança rápida de falta de D'Alessandro, o capitão colorado acionou Iago área adentro do Remo. O lateral-esquerdo cruzou para o centroavante completar para as redes com a perna direita. Foi o primeiro gol do centroavante naquela temporada (não marcava desde 6 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Luverdense pela Série B) e o 98º com a camisa do Inter.
Aos 29 minutos, o gol da virada veio em um bombardeio na área do Remo. Após grande jogada de Patrick na linha de fundo, Nico chutou fraco, a defesa rebateu, Damião chutou forte em cima dos zagueiros do Remo e a bola sobrou para Edenilson, que completou para o gol de dentro da pequena área. No fim da partida, Nico López recebeu cartão vermelho.
Naquele ano, a equipe paraense estava na Série C e sequer avançou à fase final do torneio. O Inter, por sua vez, viria a ser eliminado na Copa do Brasil para o Vitória na quarta fase, nos pênaltis, no Beira-Rio. No Brasileirão, terminou em terceiro.
Cinco anos depois, as equipes se reencontram no mesmo palco, mas por outra competição. O Inter enfrenta o Remo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h de quarta-feira (25). Os times estão em busca da primeira vitória no torneio.
FICHA DO JOGO
COPA DO BRASIL — 2ª FASE — 21/2/2018
REMO
Vinícius; Levy (Adenilson, 10'/2ºT), Bruno Maia, Mimica e Esquerdinha; Felipe Recife. Geandro (Dudu, int.), Fernandes e Jefferson Recife (Eliélton, 27'/2ºT); Felipe Marques e Isac
Técnico: Ney da Matta
INTER
Marcelo Lomba; Dudu (Gabriel Dias, 25'/2ºT), Klaus (A), Víctor Cuesta e Iago (Uendel, 32', 2ºT); Rodrigo Dourado, Edenílson (A), Nico López, D'Alessandro e Patrick (A); Leandro Damião
Técnico: Odair Hellmann
GOLS: Felipe Marques (R), aos 18 minutos, Leandro Damião (I), aos 24 minutos, e Edenilson (I), aos 29 minutos do primeiro tempo.
ARBITRAGEM: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Bruno Salgado Rizo (trio paulista)
PÚBLICO: 15.331 total (13.626 pagantes)
RENDA: R$ 358.070
LOCAL: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)