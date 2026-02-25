Ex-técnico do Inter surge como favorito para substituir Gallardo no River Plate

Coudet é o favorito para ser o novo treinador do River Plate. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ex-técnico do Inter e atualmente no Alavés, da Espanha, Eduardo Coudet surge como principal nome para substituir Marcelo Gallardo no River Plate.

Segundo o ge.globo, Coudet é o mais cotado para ser o novo treinador do River. Na imprensa argentina, a informação é de que a diretoria do Millionário inclusive já iniciou conversas com o atual treinador do Alavés.

Apesar disso, a negociação para tirar Coudet do Alavés é considerada difícil. Além de possuir contrato vigente com o clube espanhol, neste momento a equipe briga na parte de baixo da tabela.

Embora nunca tenha treinado o River Plate, Coudet foi jogador da equipe. "Chacho" disputou 179 jogos entre 2000 e 2004 e marcou 27 gols pela equipe.

Passagem pelo Inter

Coudet acumula duas passagens como treinador pelo Inter. A primeira foi em 2020, quando deixou o Colorado em meio ao Brasileirão, na briga pelo título. Foram 108 partidas, com 54 vitórias, 28 empates e 26 derrotas.

A segunda passagem foi entre 2023 e 2024, que ficou marcada pela derrota para o Fluminense na semifinal da Libertadores, de virada, no Beira-Rio. Na ocasião, foram 62 jogos, 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas.