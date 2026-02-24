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Ex-dirigente do Grêmio comenta desafio no Remo e projeta duelo com Inter: "Posso contribuir"

De volta à Série A após 32 anos, clube de Belém recebe o Colorado na noite desta quarta-feira

Filipe Duarte

Direto de Belém

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