Ex-dirigente do Grêmio comenta desafio no Remo e projeta duelo com Inter: "Posso contribuir"

Luis Vagner Vivian assumiu o cargo de executivo no final de janeiro. Samara Mirand / Ascom Remo

Adversário do Inter nesta quarta-feira (25), o Remo é a grande novidade do Brasileirão 2026. Ausente da Série A por mais de três décadas, o clube do Pará volta à elite e conta com os serviços de um dirigente que até bem pouco tempo residia em Porto Alegre: Luis Vagner Vivian.

Formado no Grêmio, onde começou sendo o responsável pela logística do clube, chegou à CBF e esteve com a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Depois, trocou de cargo nos gabinetes e foi executivo de futebol gremista nos últimos três anos. Portanto, acostumado a enfrentar o Colorado.

— Tem coisas de preparação que eu posso contribuir mais com a comissão técnica em termos de análise do adversário. Apesar que o Inter teve mudança de comissão técnica do ano passado para agora, mas em relação a gosto, sou muito profissional. O adversário independe. Quando é clássico tem um gosto diferente, mas no Brasileirão vamos fazer jogo a jogo, com respeito e competitividade — destacou Vivian.

O duelo com o Inter chega para o Remo antes dos clássicos com o Paysandu, pela final do Campeonato Paraense. Outra coincidência é que a equipe treinada pelo colombiano o Juan Carlos Osório, bem como o Colorado, ainda não venceu no Brasileirão. Até agora, foram computados: uma derrota para o Vitória e empates com Mirassol e Atlético-MG.

— Temos que somar pontos. Sabemos da força da nossa torcida. Já pude vivenciar um Re-Pa e a cidade respira futebol. A gente sabe que o Inter é um adversário duríssimo, mas sabemos da nossa força dentro de casa e acreditamos que vai ser um jogo decidido no detalhe — analisou

Contratado pelo Remo no final de janeiro para substituir o ex-flamenguista Marcos Braz, o gaúcho de 44 anos chegou a Belém com grande parte do elenco montado. Porém, trabalha para reforçar o plantel.

Um dos alvos do clube é o meia inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United e que estava na Coreia do Sul.

— Falar de contratações é complexo, mas é indiscutível comentários sobre a carreira deste atleta. A gente sabe a complexidade de uma operação deste tamanho, tanto pelo atleta vir para o Brasil e passamos por isso no Grêmio, com um poder de convencimento, de mostrar o projeto e fazer entender a parte esportiva do clube. E aí um clube que ficou muito tempo sem disputar a Série A é ainda mais desafiador. É uma conversa que teve bom andamento, mas agora ficou em stand-by. Mas estamos sempre analisando para trazer jogadores que ninguém acredita neles para potencializá-los, como outros que temos no elenco — disse o dirigente que, em 2023, ajudou o Grêmio a contratar o dinamarquês Braithwaite.

A partida entre Remo e Inter, válida pela quarta rodada do Brasileirão, será disputada às 19h desta quarta, no Mangueirão, na capital paraense.