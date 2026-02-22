"Este campeonato tem um favorito, o Grêmio": o que disse Pezzolano após classificação para a final do Gauchão

O Gauchão 2026 tem um finalista definido e este é o Inter, que não teve problemas para superar o Ypiranga na semifinal. O placar de 7 a 0 no agregado foi consolidado após goleada por 4 a 0, no sábado (21), na partida de volta, no Beira-Rio.

O Colorado aguarda o vencedor de Juventude e Grêmio para saber quem enfrentará na final. As equipes duelam neste domingo (22), em Caxias do Sul. Independente de quem passar, o Inter não entrará como favorito, conforme explicou o técnico Paulo Pezzolano.

— Não é o favorito. É o que temos dito. Devido à grandeza do Inter, o clube precisa e merece ganhar tudo, por causa da sua história. Sem dúvida, este campeonato tem um favorito, e esse é o Grêmio. Por causa do investimento, do técnico e dos jogadores que eles têm, essa é a realidade. E se o Juventude vencer o Grêmio, eles se tornam os favoritos — afirmou o treinador uruguaio.

Mesmo com a vaga praticamente garantida após o jogo de ida, o Inter foi para campo com alguns titulares. A ideia de Pezzolano e da sua comissão técnica era dar ritmo aos jogadores, visto que houve uma semana sem partida.

— A partida correu bem. Hoje, utilizamos os diferentes jogadores que temos no elenco. Precisávamos que eles ganhassem ritmo de jogo, porque, caso contrário, os intervalos entre as partidas seriam muito longos, e eu queria que eles entrassem no ritmo, para manter a intensidade que vínhamos construindo — explicou o treinador.

O Inter volta a jogar na quarta-feira (25), contra o Remo, fora de casa, pelo Brasileirão. O primeiro jogo da final do Gauchão será no próximo final de semana.

Allex entre os titulares

Sim, ele pode ser titular. Mas, ainda não pensei no próximo jogo. Estava pensando na partida de hoje. Então, veremos. Mas ele está pronto para ser titular sempre que o técnico quiser, porque ele está provando isso.

Presença maior de titulares nos próximos jogos

Vamos jogo a jogo. Quem estiver em forma, quem estiver pronto para jogar, jogará. É melhor que eles tenham algum tempo de jogo. Os jogadores mais jovens também estão indo bem. Isso não significa que não jogarão. Ou os jogadores que ainda precisam de mais minutos. Eles também podem jogar porque estão indo bem. Então, vamos jogo a jogo, mas tudo pode acontecer.

Borré e Alerrandro juntos

Pode ser um ou outro, podem ser os dois juntos, dependerá de cada jogo, do momento, do adversário também, mas você pode jogar com eles juntos, pode funcionar perfeitamente bem, porque os dois podem se complementar muito bem no ataque.

Sistema defensivo do Inter e problemas nas bolas aéreas

Na transição defensiva, não sofremos nada. Sofremos nas bolas paradas. E as bolas paradas não são responsabilidade apenas do time adversário, não são apenas os zagueiros, são todos que defendem. Além disso, temos um problema que sabemos ser uma fraqueza e que continuaremos trabalhando. Trata-se de conhecer as fraquezas, porque o adversário as vê, temos que continuar trabalhando. Eles cabecearam a bola para a nossa área, então teremos que continuar trabalhando. Também somos um time time baixo, mas podemos jogar juntos, podemos funcionar perfeitamente, porque ambos os times se complementam muito bem no ataque. Então, isso pode acontecer. Vamos continuar trabalhando e tentar melhorar para que isso não continue acontecendo, porque acontece com frequência. Cabe a nós trabalhar e melhorar. Diferentes sistemas defensivos em bolas paradas.

Retorno de lesionados

Victor Gabriel vamos tentar que chegue (para o jogo em Belém). Depois, temos o Paulinho, o Carbonero e todos os outros que estarão prontos para o próximo jogo.

Retomada de confiança de Borré

Não, não é minha responsabilidade, é a dele. Ele é um jogador que se entrega 100% todos os dias. E acho que o estilo de jogo, o timing, o que buscamos, tudo isso o beneficia por causa de suas características. O que ele está fazendo, ele faz por conta própria, e eu fico feliz com isso. Se Deus quiser, ele continuará melhorando porque é um jogador que faz a diferença, não só para nós, faz a diferença no campeonato, entre os times brasileiros, ele faz a diferença. É um jogador muito talentoso na América do Sul, e vamos tentar ajudá-lo a continuar melhorando, mas essa responsabilidade é 100% dele.

O que o Inter precisa melhorar?

Estamos aprimorando detalhes e tudo mais, mas ainda há um longo caminho a percorrer para alcançarmos o que todos nós podemos oferecer individualmente e coletivamente. Precisamos continuar trabalhando duro para aprimorar muitos detalhes. Por quê? Porque os rivais já estão vendo o que estamos fazendo, então precisamos evoluir jogo a jogo, dia a dia. Os jogadores estão se saindo muito bem, eles são muito abertos, querem ter sucesso e vencer no Inter. Eles vêm todos os dias para dar 100% pela camisa. Então, tudo fica mais fácil para o treinador, eles sempre estão preparados para se adaptar ao que estamos tentando alcançar.