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"Este campeonato tem um favorito, o Grêmio": o que disse Pezzolano após classificação para a final do Gauchão

Colorado superou o Ypiranga na semifinal, com 7 a 0 no agregado, e agora aguarda adversário na decisão da competição

Zero Hora

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