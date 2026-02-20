Escalação do Inter contra o Ypiranga pode ter reforço de titulares

Pezzolano prepara time alternativo contra o Ypiranga. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano pode escalar um Inter mais reforçado para a partida diante do Ypiranga, no Beira-Rio. As equipes se enfrentam neste sábado (21), às 18h30min, pela volta da semifinal do Gauchão.

Como optou por uma escalação praticamente reserva no confronto de ida — com exceção da utilização do titular Bernabei —, o treinador pode utilizar mais jogadores titulares agora pensando no ritmo de jogo.

A explicação está no intervalo entre os jogos pelo Brasileirão. A última vez em que o Inter atuou com sua força máxima foi na derrota para o Palmeiras, no dia 12 de fevereiro. Como o próximo compromisso será apenas no dia 25, contra o Remo, seriam 13 dias sem os titulares começarem uma partida.

Último treino

Na manhã desta sexta-feira (20), na última atividade antes do confronto com a equipe de Erechim, o treinador contou com todos os titulares à disposição. Apenas atletas lesionados ou em tratamento, como Carbonero, não participaram do treino.

Com isso, a tendência é de que todo o elenco principal disponível seja relacionado para o jogo. Mas, diferentemente do que ocorreu na semana passada, existe a possibilidade de que mais titulares iniciem a partida.

Assim, não se descarta que jogadores como Rochet, Bruno Gomes, Borré e Vitinho, por exemplo, possam aparecer entre os 11 iniciais. Já Carbonero, Paulinho e Victor Gabriel, que se recuperam de problemas musculares, seguem fora.

Uma possível escalação do Inter tem: Rochet (Anthoni); Bruno Gomes, Felix Torres, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho, Borré e Alerrandro.

Inter e Ypiranga se enfrentam neste sábado (21), às 18h30min, no Beira-Rio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No jogo de ida, o Colorado venceu por 3 a 0, em Erechim.