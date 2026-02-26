Enquete: qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter no Gre-Nal 450?

Em 13 jogos na temporada 2026, o Inter já entrou em campo com cinco duplas de zaga diferentes. O técnico Paulo Pezzolano ainda busca a formação ideal para o sistema defensivo do Colorado.
Na estreia da temporada, a vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo no Beira-Rio, pelo Gauchão, a dupla escolhida foi Clayton Sampaio e Victor Gabriel. No entanto, a dupla não se repetiu no time titular nos demais jogos do ano.
A dupla que mais vezes atuou como titular foi formada pelo argentino Gabriel Mercado e pelo jovem Victor Gabriel. Eles entraram em campo, juntos, em quatro partidas: a goleada por 4 a 0 sobre o Monsoon, a vitória de 4 a 2 no Gre-Nal 449, o 2 a 0 sobre o Inter-SM e a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no Beira-Rio.
A direção colorada busca a contratação de mais um zagueiro para reforçar o time do técnico Paulo Pezzolano.
A dupla ideal
Para você, torcedor colorado, qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter para o Gre-Nal 450, no domingo (1º), às 18h, na Arena?
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲