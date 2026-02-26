Enquete: qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter no Gre-Nal 450?

Mercado é o zagueiro mais experiente do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Em 13 jogos na temporada 2026, o Inter já entrou em campo com cinco duplas de zaga diferentes. O técnico Paulo Pezzolano ainda busca a formação ideal para o sistema defensivo do Colorado.

Na estreia da temporada, a vitória por 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo no Beira-Rio, pelo Gauchão, a dupla escolhida foi Clayton Sampaio e Victor Gabriel. No entanto, a dupla não se repetiu no time titular nos demais jogos do ano.

A direção colorada busca a contratação de mais um zagueiro para reforçar o time do técnico Paulo Pezzolano.

A dupla ideal

Para você, torcedor colorado, qual deve ser a dupla de zaga titular do Inter para o Gre-Nal 450, no domingo (1º), às 18h, na Arena?