Em busca de zagueiro experiente, Inter não descarta chegada na janela do meio do ano

Diretoria vasculha mercado em busca de defensor. Jeff Botega / Agencia RBS

Restando uma semana para o fechamento da janela de transferências, no dia 3 de março, o Inter segue em busca de contratações — principalmente de um zagueiro. Porém, já não descarta a espera pelo segundo ciclo de contratações, que se abrirá na metade do ano.

Além da limitação financeira que impede um investimento mais vultuoso agora, há o entendimento de que a segunda janela, que se estenderá de 20 de julho a 11 de setembro, compreende o fim da temporada europeia, quando há maior movimentação no mercado. Também permitiria ao clube corrigir eventuais falhas no elenco.

— Tem poucos dias, mas a janela ainda está aberta e nós vamos dentro destas possibilidades analisar aquilo que for possível para que a gente, se por acaso acontecer, faça um movimento — comentou o executivo Fabinho Soldado, em entrevista concedida na chegada da delegação a Belém, para enfrentar o Remo.

Perfil do zagueiro

Desde que vendeu Vitão ao Flamengo, a diretoria colorada busca uma reposição. Para abrir o ano, foi trazido por empréstimo do Corinthians o equatoriano Félix Torres. Mas ainda há a necessidade de repor a vaga do lado esquerdo da defesa.

Entre os jogadores oferecidos no Beira-Rio está o jovem Dantas, de 21 anos, do Novorizontino, destaque do Paulistão. Porém, o perfil buscado é de um atleta mais experiente, que chegue com status de titular.