"Dependendo do resultado de Inter e Flamengo, a pressão fica muito grande", diz técnico do São Luiz

Paulo Henrique Marques viu seu time levar 5 a 0 na Arena, semanas atrás. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter já sabe quem enfrentará nas quartas de final do Gauchão 2026. O adversário, em partida única no Beira-Rio, será o São Luiz, comandado por Paulo Henrique Marques. A data e o horário serão definidos em breve pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O treinador concedeu entrevista ao programa Balanço Final da Rádio Gaúcha, tão logo o seu time empatar em 2 a 2 com o Monsoon, em partida realizada na tarde deste sábado (31), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Marques disse que a partida contra o Inter passará muito pelo resultado dos comandados de Paulo Pezzolano no jogo contra o Flamengo, na quarta-feira (4), no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

— Dependendo do resultado, a pressão fica muito grande pra cima do outro jogo. Misturou os campeonatos. Então, pra nós, será legal porque a gente vai poder ficar uma semana inteira sem jogo, treinando um pouco — disse.

O treinador evitou projetar o duelo em campo contra o Colorado:

— É muito prematuro falar qualquer coisa. A gente vai analisar, ver o que aconteceu nesse jogo (contra o Monsoon) e também o que vai acontecer na quarta-feira (em Flamengo x Inter). Aí sim poderei traçar algum plano para o jogo. A gente torce para que o Inter vá bem lá, para que a pressão não seja tão grande para o jogo — analisou.

O treinador trouxe exemplo de quando o Grêmio colocou um time reserva diante do São José, pela segunda rodada do Estadual, e precisou dar a resposta no jogo seguinte, que terminou 5 a 0 para o Tricolor contra o time de Ijuí.

Marques comparou o tamanho de Inter e São Luiz. E, apesar de Pezzolano ter dado dica de usar time reserva, o treinador do São Luiz mostrou cautela:

— O pequeno perde duas e não está muito longe de nada. O pequeno é acostumado mais a perder do que o grande. A partir de segunda-feira vamos ver o que o Inter estará fazendo. Ver quem que tem chance de jogar para depois traçar um plano e tentar fazer um jogo equilibrado.