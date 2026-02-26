Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter segue sem vencer no Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), em Belém, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Remo, em partida válida pela quarta rodada da competição nacional.

Os gols do jogo foram marcados por Alan Patrick, para o Inter, e Picco, para o Remo. Abaixo, veja como foi o desempenho dos jogadores colorados na partida.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

O Inter volta para Porto Alegre sem três pontos por causa dele. Mais uma vez. Nota 4

Aguirre

Teve disposição pela direita, e não comprometeu. Poderia ter feito mais. Nota 5,5

Félix Torres

Um pouco afoito, mas melhor do que Mercado. Nota 5,5

Mercado

Sofreu contra Alef Manga e João Pedro. Precisa de mais ritmo. Nota 5

Bernabei

Faltou sorte na última finalização. A bola pegou na trave. Nota 6

Bruno Gomes

Enquanto teve perna, coordenou as ações do meio-campo. Cansou na metade do segundo tempo. Nota 6,5

Paulinho

Muita doação, participação intensa. Deixou o campo exausto. Nota 6

Vitinho

Poderia ter sido mais efeitivo.. Nota 5,5

Alan Patrick

Teve golaço, caneta, passe para finalização. Pena os companheiros não terem acompanhado. Nota 7,5

Carbonero

Pareceu sem ritmo no início. Depois cresceu no jogo e teve duas chances. Nota 6,5

Borré

Movimentou-se entre os zagueiros, apareceu e finalizou uma vez. Nota 6,5

Allex

Não conseguiu jogar no ritmo que vinha apresentando. Nota 5,5

Kayky

Teve a chance de dar a vitória, mas o goleiro impediu. Nota 6

Ronaldo

Renovou o fôlego do meio-campo. Nota 6

Alerrandro

Entrou no final. Sem nota

Alan Rodriguez

Entrou no final. Sem nota

Como foi o adversário?

Marcelo Rangel foi o destaque do time. João Lucas também foi bem.