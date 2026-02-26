O Inter segue sem vencer no Brasileirão. Nesta quarta-feira (25), em Belém, o Colorado ficou no 1 a 1 com o Remo, em partida válida pela quarta rodada da competição nacional.
Os gols do jogo foram marcados por Alan Patrick, para o Inter, e Picco, para o Remo. Abaixo, veja como foi o desempenho dos jogadores colorados na partida.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
O Inter volta para Porto Alegre sem três pontos por causa dele. Mais uma vez. Nota 4
Aguirre
Teve disposição pela direita, e não comprometeu. Poderia ter feito mais. Nota 5,5
Félix Torres
Um pouco afoito, mas melhor do que Mercado. Nota 5,5
Mercado
Sofreu contra Alef Manga e João Pedro. Precisa de mais ritmo. Nota 5
Bernabei
Faltou sorte na última finalização. A bola pegou na trave. Nota 6
Bruno Gomes
Enquanto teve perna, coordenou as ações do meio-campo. Cansou na metade do segundo tempo. Nota 6,5
Paulinho
Muita doação, participação intensa. Deixou o campo exausto. Nota 6
Vitinho
Poderia ter sido mais efeitivo.. Nota 5,5
Alan Patrick
Teve golaço, caneta, passe para finalização. Pena os companheiros não terem acompanhado. Nota 7,5
Carbonero
Pareceu sem ritmo no início. Depois cresceu no jogo e teve duas chances. Nota 6,5
Borré
Movimentou-se entre os zagueiros, apareceu e finalizou uma vez. Nota 6,5
Allex
Não conseguiu jogar no ritmo que vinha apresentando. Nota 5,5
Kayky
Teve a chance de dar a vitória, mas o goleiro impediu. Nota 6
Ronaldo
Renovou o fôlego do meio-campo. Nota 6
Alerrandro
Entrou no final. Sem nota
Alan Rodriguez
Entrou no final. Sem nota
Como foi o adversário?
Marcelo Rangel foi o destaque do time. João Lucas também foi bem.
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