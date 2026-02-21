Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, o Inter voltou a golear o Ypiranga. Neste sábado (21), a equipe de Paulo Pezzolano derrotou o time de Erechim por 4 a 0 e confirmou a vaga na final do Gauchão 2026. Os gols da partida foram marcados por Borré, Vitinho, duas vezes, e Alerrandro.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Viveu uma tarde/noite de sorte. Fez uma defesaça em um cabeceio que terminou na trave. E outras três vezes escapou de levar o gol com ajuda do poste ou do travessão. Nota 7
Aguirre
Fechou pelo meio, ofereceu opção na direita. Ganhou alguns pontos para o time titular. Nota 6,5
Felix Torres
Mesmo em uma goleada, a dupla de zaga deixou uma má impressão pelas falhas nas bolas aéreas. Nota 5,5
Juninho
Um pouco melhor do que seu companheiro, mas também precisa ter mais atenção por cima. Nota 6
Bernabei
Interessado, apareceu com frequência no ataque. Deu bons combates. Nota 6,5
Ronaldo
Baixou para ser terceiro zagueiro na saída de bola, mudando a característica do time. Partida segura. Nota 6,5
Bruno Gomes
Polifuncional, entregou qualidade também como meia. É mais uma virtude. Nota 6,5
Allex
Um dos melhores em campo, se candidatou a ganhar espaço entre os titulares, com dinamismo, velocidade e inteligência. Nota 7,5
Alan Patrick
Duas assistências na medida. Em um jogo de facilidade, pareceu se divertir em campo. Nota 7,5
João Victor
Ainda precisa de um pouco mais de amadurecimento. O jogo foi bom para isso. Nota 6
Borré
Abriu o placar com um gol de qualidade. Teve outras boas chances. Foi extremamente participativo. Nota 7,5
Vitinho
Em meia hora, fez dois gols. Nota 8
Villagra
Ajudou a dar combate no meio-campo. Nota 6
Alerrandro
Estava louco para fazer o gol. E conseguiu, mostrando frieza para tirar o goleiro. Nota 7
Mercado
O jogo estava mais do que decidido. Nota 6
Alan Rodríguez
Entrou no final. Sem nota
Como foi o adversário?
A missão era impossível, mas o time se apresentou dignamente. O goleiro Gabriel foi o destaque, impedindo placar ainda maior. E a equipe deu um pouco de azar, com quatro finalizações na trave em dois lances.
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