Veja as notaVeja as notas dos jogadores do Inter na partida. s dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, o Inter voltou a golear o Ypiranga. Neste sábado (21), a equipe de Paulo Pezzolano derrotou o time de Erechim por 4 a 0 e confirmou a vaga na final do Gauchão 2026. Os gols da partida foram marcados por Borré, Vitinho, duas vezes, e Alerrandro.

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Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Viveu uma tarde/noite de sorte. Fez uma defesaça em um cabeceio que terminou na trave. E outras três vezes escapou de levar o gol com ajuda do poste ou do travessão. Nota 7

Aguirre

Fechou pelo meio, ofereceu opção na direita. Ganhou alguns pontos para o time titular. Nota 6,5

Felix Torres

Mesmo em uma goleada, a dupla de zaga deixou uma má impressão pelas falhas nas bolas aéreas. Nota 5,5

Juninho

Um pouco melhor do que seu companheiro, mas também precisa ter mais atenção por cima. Nota 6

Bernabei

Interessado, apareceu com frequência no ataque. Deu bons combates. Nota 6,5

Ronaldo

Baixou para ser terceiro zagueiro na saída de bola, mudando a característica do time. Partida segura. Nota 6,5

Bruno Gomes

Polifuncional, entregou qualidade também como meia. É mais uma virtude. Nota 6,5

Allex

Um dos melhores em campo, se candidatou a ganhar espaço entre os titulares, com dinamismo, velocidade e inteligência. Nota 7,5

Alan Patrick

Duas assistências na medida. Em um jogo de facilidade, pareceu se divertir em campo. Nota 7,5

João Victor

Ainda precisa de um pouco mais de amadurecimento. O jogo foi bom para isso. Nota 6

Borré

Abriu o placar com um gol de qualidade. Teve outras boas chances. Foi extremamente participativo. Nota 7,5

Vitinho

Em meia hora, fez dois gols. Nota 8

Villagra

Ajudou a dar combate no meio-campo. Nota 6

Alerrandro

Estava louco para fazer o gol. E conseguiu, mostrando frieza para tirar o goleiro. Nota 7

Mercado

O jogo estava mais do que decidido. Nota 6

Alan Rodríguez

Entrou no final. Sem nota

Como foi o adversário?

A missão era impossível, mas o time se apresentou dignamente. O goleiro Gabriel foi o destaque, impedindo placar ainda maior. E a equipe deu um pouco de azar, com quatro finalizações na trave em dois lances.