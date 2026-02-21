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Contra o Ypiranga, Inter joga pela vaga na final e pela dosagem do time para sequência do calendário

Neste sábado, no Beira-Rio, time de Paulo Pezzolano deve alternar titulares e reservas

Rafael Diverio

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