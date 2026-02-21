Contra o Ypiranga, Inter joga pela vaga na final e pela dosagem do time para sequência do calendário

Pezzolano deve ter time misto no sábado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A partida de volta da semifinal do Gauchão é, possivelmente, a última chance para vários jogadores do Inter conquistarem uma vaga entre os titulares. A rodagem do time feita por Paulo Pezzolano tende a acabar neste sábado, às 18h30min, contra o Ypiranga.

O técnico estuda o melhor aproveitamento das principais peças do grupo para que não haja sobrecarga nem falta de ritmo antes de enfrentar o Remo, pelo Brasileirão, e tendo a iminente decisão do Estadual no final de semana seguinte. Ainda mais que a vantagem construída em Erechim, 3 a 0, dá segurança para fazer experiências.

Pezzolano vive um dilema. Ao mesmo tempo que tenta evitar o desgaste antes de uma viagem longa, a mais comprida do ano, com quase 4 mil quilômetros, em um jogo no qual precisará vencer para não ficar para trás no Brasileirão, já se vão 10 dias desde o último jogo dos titulares habituais. Rochet, Mercado, Ronaldo e Carbonero, que jogarão contra o Remo, estiveram em campo contra o Palmeiras em 12 de fevereiro. Depois disso só treinaram. Bruno Gomes, Vitinho, Alan Patrick e Borré (este por menos de cinco minutos) entraram no confronto de Erechim. Só Bernabei começou as duas partidas.

A ideia é dosar forças. Colocá-los por algum tempo, o suficiente para não sofrer tanto com o desgaste, mas que permita um pouco de ritmo. Por isso, é possível que se veja uma mistura de titulares, como Bernabei, Vitinho e Borré, com alguns reservas que buscam uma chance final para ganhar pontos com a comissão técnica. Casos de Félix Torres e Juninho, candidatos a companheiros de Mercado, com a lesão de Victor Gabriel; Thiago Maia, Villagra e Alan Rodriguez, que disputam a vaga de Paulinho, também machucado e fazendo reavaliação, e Alerrandro, que precisa readquirir ritmo.

Outros nomes destacados também aparecerão ao longo do jogo. O mais evidente é Allex, um dos melhores jogadores colorados no Gauchão. O jovem, se não for titular, será chamado ao longo da partida. Não se descarte que João Victor também receba uma chance final. Suplentes frequentes da equipe principal, Bruno Henrique e Tabata estão na fila. E outros nomes, como os titulares Bruno Gomes e Alan Patrick, serão aproveitados.

Isso tudo, é claro, se o placar permitir. O Inter entra em campo com uma vantagem enorme com o 3 a 0 construído em Erechim. A missão é não bobear para poder aproveitar o jogo e rodar o grupo, deixando todos na condição ideal para busca recuperação no Brasileirão e voltar à final em busca do bi do Gauchão.