Como o Inter administra a "meia" semana Gre-Nal e a maior viagem do Brasileirão

"O Brasileirão é nossa prioridade", diz Pezzolano. Renan Mattos / Agencia RBS

Será uma meia semana Gre-Nal para o Inter. Antes da primeira parte da decisão do Gauchão, no domingo (1º) , há a mais longa das viagens do Brasileirão. São quase 4 mil quilômetros entre Porto Alegre e Belém, onde, na quarta-feira (25), visita o Remo pela quarta rodada do Brasileirão. E a urgência de pontos na competição nacional exige força máxima no Pará. Mesmo que faltem apenas dois jogos para o encerramento do Estadual e justamente contra o maior rival. O desafio é ter energia de sobra para as duas partidas.

— O Brasileirão é nossa prioridade.

A frase é repetida em quase toda entrevista coletiva pelo técnico Paulo Pezzolano. Mesmo sabendo da importância do Gre-Nal e do Gauchão, o Inter dá foco total para o Brasileirão. O objetivo é fazer um campeonato mais seguro do que o de 2025.

E na outra experiência que teve com Gre-Nal antes do Nacional, a lição foi aprendida. Verdade que era recém o quinto jogo do ano, mas o Inter botou todos os titulares no clássico, venceu por 4 a 2, e teve de segurar alguns atletas como Carbonero e Mercado na partida seguinte, quando perdeu para o Athletico-PR.

Essa derrota, aliás, é o que faz a urgência de resposta na competição. Porque nos outros dois jogos, contra Flamengo e Palmeiras, já se imaginava conquistar poucos pontos. Será preciso pontuar contra o Remo.

O Inter viajará na terça à tarde após o treino, jogará contra a equipe paraense na quarta, dormirá em Belém após a partida e retornará a Porto Alegre somente na quinta. São quase cinco horas de viagem, em voo fretado, o que ameniza um pouco a dificuldade. A logística de viagens longas é um dos principais adversários dos times no Brasil.

Redução de desempenho em viagens longas

— Belém é uma das cidades mais difíceis para os clubes do Sul. É uma cidade com calor intenso e muita umidade. Nas viagens longas, percebemos uma redução do desempenho físico. Tem perdas de desenvolvimento dos sprints dos atletas e de volume em alta intensidade. É mais longa a recuperação do dano muscular de um jogo para o outro. A viagem impacta na privação de sono — alerta o fisiologista Rafael Grazioli, doutor em Ciências do Movimento pela UFRGS e atualmente no São Paulo.

O profissional, porém, traz uma boa notícia para os colorados. No staff do clube está, segundo ele, um dos mais capacitados nutricionistas do Brasil, Kaike Miotto.

— O Inter fez a grande aquisição, ele é um dos maiores especialistas em nutrição esportiva no futebol do Brasil. Vai conduzir da melhor forma possível para reduzir o impacto da inflamação e lidar com as questões de hidratação e reidratação no intervalo de jogo e de suplementação para manutenção de eletrólitos, por exemplo. Já trabalhamos juntos em Belém em outros jogos, e ele fez isso com maestria e minimizou os impactos negativos — resume.

Pezzolano comandará um treino nesta terça e depois viajará para Belém. O técnico deverá ter os retornos de Paulinho e Carbonero. Victor Gabriel ainda não tem presença confirmada na partida.