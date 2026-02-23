Com viagem longa antes do Gre-Nal, Inter abre semana decisiva para o semestre

No sábado, Inter goleou o Ypiranga por 4 a 0. Bruno Todeschini / Agencia RBS

É uma semana decisiva para o primeiro semestre colorado. Nela está a maior viagem do Brasileirão, na quarta-feira (25), e a primeira parte da final do Gauchão, contra o Grêmio, com primeiro jogo na Arena, no próximo final de semana. O clássico por si só já deixa a semana mais agitada do que o normal.

Antes mesmo de saber que haveria um Gre-Nal, o técnico Paulo Pezzolano já tinha usado a estratégia de transferir a responsabilidade para o rival. Ele disse, após o 4 a 0 sobre o Ypiranga:

— Sem dúvida, este campeonato tem um favorito, e esse é o Grêmio. Por causa do investimento, do técnico e dos jogadores que eles têm, essa é a realidade.

Pezzolano insiste que a prioridade é o Brasileirão. Ainda mais que o time somou apenas um ponto em nove disputados. O susto do ano passado ainda está vivo na memória. Por isso, nada de preservação em Belém. A equipe terá força máxima. E também por isso vários titulares foram usados contra o Ypiranga, mesmo com a larga vantagem da ida e o placar confortável da volta.

— Precisávamos que eles ganhassem ritmo de jogo, porque, caso contrário, os intervalos entre as partidas seriam muito longos, e eu queria que eles entrassem no ritmo, para manter a intensidade que vínhamos construindo — explicou o treinador.

Depois do Pará, vem a final do Gauchão. E aí o gostinho do troféu, que já foi conquistado no ano passado, pode fazer a equipe ter força máxima em todos os confrontos do horizonte.

O goleiro Rochet declarou:

— Final é final, não tem favorito. Independentemente de quem seja o rival, são jogos diferentes. Trabalhamos sempre com humildade. Não podemos pensar que somos melhores que os outros. Temos que fazer o nosso jogo e seguir evoluindo.

Reforços no Norte

Para o jogo contra o Remo, o Inter terá, pelo menos, dois reforços. O volante Paulinho e o atacante Carbonero ficarão à disposição. Victor Gabriel permanece como dúvida. Pezzolano falou sobre a situação dos atletas no departamento médico:

— O Paulinho provavelmente estará pronto para o próximo jogo. O Victor Gabriel vamos tentar que chegue (para o jogo em Belém). Depois, temos o Carbonero e todos os outros que estarão prontos para o próximo jogo.