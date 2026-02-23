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Com viagem longa antes do Gre-Nal, Inter abre semana decisiva para o semestre

Paulo Pezzolano, que vem priorizando o Brasileirão, transferiu a responsabilidade da decisão do Gauchão para o Grêmio

Rafael Diverio

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