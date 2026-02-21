Com surpresas, Inter está escalado para enfrentar o Ypiranga

O técnico Paulo Pezzolano preparou surpresas no time do Inter para enfrentar o Ypiranga, neste sábado (21), pela volta da semifinal do Gauchão, no Beira-Rio. Mesmo com a vantagem de três gols conquistada na ida, em Erechim, o Colorado irá a campo com mais de meio time titular, diferentemente do que havia sendo especulado.
As novidades começam logo no gol, com Rochet no lugar de Anthoni. O setor defensivo é composto pelos laterais Aguirre e Bernabei, com Juninho e Félix Torres formando a dupla de zaga.
Cotados para começar entre os titulares, Thiago Maia e Alan Rodríguez estão no banco de reservas. Assim, Bruno Gomes e Ronaldo jogam como volantes. Mais à frente estão os jovens Allex e João Victor, com Alan Patrick centralizado. Borré é o atacante.
Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Bruno Gomes, João Victor, Alan Patrick e Allex; Borré.
No banco, Pezzolano tem como opção: Anthoni, Pedro Kauã, Bruno Henrique, Clayton Sampaio, Mercado, Thiago Maia, Villagra, Alan Rodríguez, Raykkonen, Gustavo Prado, Alerrandro e Vitinho.
O Inter pode perder por até dois gols de diferença para avançar à final. Para o Ypiranga se classificar, precisa vencer por pelo menos quatro gols, ou três para levar a disputa aos pênaltis.
