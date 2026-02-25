Com surpresa no meio, Inter está escalado para enfrentar o Remo

Recém contratado, Matheus Bahia ficará no banco de reservas. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter está confirmado para enfrentar o Remo na partida das 19h, no Mangueirão, pela quarta rodada do Brasileirão. Mesmo tendo a final do Gauchão no domingo, o técnico Paulo Pezzolano não preservou ninguém. A equipe terá força máxima, inclusive com as presenças de Paulinho e Carbonero, ausentes na semifinal do Estadual contra o Ypiranga. Há, porém, uma mudança no meio-campo.

Pezzolano manteve Aguirre na lateral direita e Bruno Gomes no meio-campo. Ronaldo foi para o banco.

O time terá Rochet; Aguirre, Mercado, Felix Torres e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero e Borré.

À disposição estão: Anthoni, Juninho, Pedro Kauã, Matheus Bahia (estreante da noite), Thiago Maia, Bruno Henrique, Villagra, Alan Rodríguez, Kayky, Allex, Alerrandro.

A decisão pela força máxima se dá pela urgência do Inter em se recuperar no Brasileirão. Os colorados somam apenas um ponto em três rodadas e abrem o dia em penúltimo lugar.