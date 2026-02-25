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Brasileirão
Notícia

Com retorno de volante e novo lateral no elenco, Inter desembarca em Belém para enfrentar o Remo

Jogo válido pela quarta rodada do campeonato será disputado a partir das 19h desta quarta-feira

Filipe Duarte

Direto de Belém

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