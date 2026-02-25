Com retorno de volante e novo lateral no elenco, Inter desembarca em Belém para enfrentar o Remo

Recém contratado, Matheus Bahia está com a delegação no Pará. Inter / Divulgação,X

O Inter desembarcou em Belém no início da noite desta terça-feira (24) com duas novidades na delegação: o volante Paulinho e o lateral-esquerdo Matheus Bahia, último reforço apresentado pela diretoria.

Ambos ficam à disposição do técnico Paulo Pezzolano para enfrentar o Remo, às 19h desta quarta (25), no Mangueirão, pela quarta rodada do Brasileirão. O Colorado busca a primeira vitória na competição nacional.

Embora seja o novato entre os relacionados, o lateral deve iniciar no banco de reservas. Porém, como teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, pode ser alternativa para o decorrer da partida.

Já o volante ficou de fora das semifinais do Gauchão, contra o Ypiranga, depois de apresentar um quadro de lombalgia, decorrente de uma pancada sofrida na região das costas, contra o Palmeiras há duas semanas.

Caso ele não comece entre os titulares, o lateral-direito Aguirre ingressaria na vaga, empurrando Bruno Gomes para o meio-campo.

As baixas continuam sendo o meia Bruno Tabata e o zagueiro Victor Gabriel, que permaneceram em Porto Alegre se recuperando de lesões musculares. Uma das dúvidas, aliás, é sobre quem será o parceiro de Mercado na defesa.

Uma provável escalação colorada tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Aguirre), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros: Anthoni, Rochet e Diego Esser

Anthoni, Rochet e Diego Esser Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Juninho e Pedro Kauã

Mercado, Félix Torres, Juninho e Pedro Kauã Laterais: Aguirre, Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia

Aguirre, Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia Volantes: Alan Rodríguez, Ronaldo, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia e Villagra

Alan Rodríguez, Ronaldo, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia e Villagra Meias: Allex e Alan Patrick

Allex e Alan Patrick Atacantes: Borré, Kayky, Vitinho, Carbonero, Alerrandro