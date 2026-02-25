Com ex-goleiro do Inter e reforço anunciado, Remo tenta primeira vitória no seu retorno à Serie A

Ivan rescindiu com o Colorado no final de janeiro e foi apresentado pelo Remo em fevereiro. Rodolfo Valle / Remo,Divulgação

O Remo busca a primeira vitória no Brasileirão após 32 anos ausente na Série A. E para superar o Inter nesta quarta-feira (25), no Mangueirão, o clube do Pará conta com uma espécie de informante que há poucos dias treinava no CT Parque Gigante e recebia orientações do técnico Paulo Pezzolano: o goleiro Ivan.

Após duas temporadas no Beira-Rio, o jogador foi liberado para viajar a Belém no final de janeiro e rompeu o vínculo com o Colorado. Portanto, pode ser escalado — embora venha ocupando a reserva de Marcelo Rangel.

— Eu não participei da negociação com ele. Chegou junto comigo no clube praticamente. Mas ele veio livre, fez uma rescisão com o Inter e fez um processo de parceria com o Remo. Então, tem condições de jogo e está colaborando, assim como outros atletas que conhecem características do elenco do Inter. Isso é uma coisa que o Osório cuida muito, dos jogadores serem participativos, agregando com informações para o planejamento do jogo — avalia o executivo Luis Vagner Vivian.

Campanha

Até agora, o time de Belém perdeu para o Vitória, em Salvador, e sofreu empates contra Mirassol, em casa, e Atlético-MG, com gols nos acréscimos.

Em todos estes confrontos, além dos jogos pelo Campeonato Paraense, o técnico colombiano Juan Carlos Osório não repetiu escalação, sempre moldando sua equipe ao adversário.

Para encarar o Colorado, há uma novidade entre os relacionados que é o atacante Jajá, vindo do Goiás. Anunciado na noite desta terça-feira (24), o atleta de 27 deve iniciar no banco de reservas.

Uma provável formação teria: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Cufré; Zé Ricardo, Picco, Vitor Bueno e Pikachu; Alef Manga e João Pedro.

Público

Para empurrar o time, são aguardados mais de 25 mil torcedores no Mangueirão, que tem capacidade superior a 50 mil lugares.

Apesar de prever uma festa nas arquibancadas, a diretoria vê dois empecilhos para lotar totalmente o estádio. No próximo domingo (1º), a equipe disputará a primeira final do Estadual contra o rival Paysandu.