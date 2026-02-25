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Com ex-goleiro do Inter e reforço anunciado, Remo tenta primeira vitória no seu retorno à Serie A

Mais de 25 mil torcedores são esperados no Mangueirão na noite desta quarta-feira

Filipe Duarte

De Belém

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