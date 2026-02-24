Colunistas opinam: Allex merece ser titular do Inter?

Allex começou como titular seis vezes. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O torcedor colorado teve um grata surpresa neste início de temporada. O meio-campista Allex, de 19 anos, criado na base do Inter, tem sido aproveitado pelo técnico Paulo Pezzolano e está se destacando pela habilidade técnica e inteligência.

Até agora, o jovem só atuou no Gauchão. São nove jogos, estando entre os 11 iniciais em seis deles. Na goleada sobre o Ypiranga no Beira-Rio, no último sábado (21), foi novamente titular ao lado de jogadores como Alan Patrick e Borré.

Porém, com Carbonero voltando a ficar à disposição para a partida contra o Remo, na quarta-feira (25), Allex pode voltar ao banco. Ou será que ele merece seguir como titular mesmo com o retorno do colombiano? Se sim, no lugar de quem? Convidamos os colunistas de Zero Hora para opinarem sobre o assunto.

Confira as respostas dos colunistas de Zero Hora

Diogo Olivier

Tudo tem a sua hora na administração de um jovem talento da base. Allex está indo bem na primeira parte, que é o vestibular do Gauchão, com regularidade em bom nível e a compreensão de que tais jogos são Copa do Mundo para ele. Assim, alcançar a condição de 12º jogador, podendo substituir tanto Carbonero quanto Vitinho, quem sabe até dublê de Bernabei, é uma conquista e tanto. Hoje, Allex é reserva. Mas Carbonero que se cuide: se ele bobear, logo Allex tomará o seu lugar no lado esquerdo do ataque, que é onde atua com mais naturalidade.

Leonardo Oliveira

Ainda não, menos por ele e mais por quem está jogando. Carbonero ganha, a cada partida neste ano, status de jogador desequilibrante do time. Vem atuando como um meia, por dentro, deixando o corredor para Bernabei. Pela direita, onde Allex tem jogado no time reserva, Vitinho entrega produção ofensiva e também defensiva. É um jogador de muita força. Uma possibilidade é que, não se confirmando a renovação de Vitinho, o Inter pode preparar Allex para assumir o lugar a partir de julho.

Luciano Périco

Ele merece. Tem sido uma grata surpresa no início da temporada. Mostra ímpeto, qualidade técnica, entrega e personalidade. O problema é Paulo Pezzolano mexer na estrutura do time. Carbonero, realmente, não pode sair. Se for possível adaptá-lo pelo lado direito, estaria resolvido. Mas penso que o treinador do Inter ainda vai esperar um pouco mais para colocar o guri como titular absoluto.

Nani Chemello

Com a volta de Carbonero o espaço para Allex seria pelo lado direito, mas Vitinho já ocupa a vaga e, além de ter feito dois gols no último jogo, tem um papel tático importante. No momento, Allex merece, sem dúvidas, ser o 12° jogador. É a melhor opção do banco de reservas colorado e não pode ser preterido por nenhum outro na posição. Naturalmente vai brigar pela titularidade ao longo do ano.