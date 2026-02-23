Classificação de virada, viagem de lancha e clássico na final: como chega o Remo para enfrentar o Inter

Remo venceu o Cametá fora de casa por 3 a 2 neste domingo. Luís Carlos / Remo,Divulgação

Inter e Remo chegam em momentos semelhantes para o confronto desta quarta-feira (25). A exemplo do Colorado, o time de Belém buscará a primeira vitória no Brasileirão depois de ter alcançado a classificação para a final do Estadual, na qual enfrentará o maior rival.

A diferença está no desgaste físico e emocional da equipe paraense. Se os comandados de Paulo Pezzolano sobraram na goleada de 4 a 0 sobre o Ypiranga na semifinal do Gauchão, a equipe do colombiano Juan Carlos Osório sofreu para construir uma virada por 3 a 2 nos acréscimos contra o Cametá, fora de casa, na noite deste domingo (22).

Depois de encarar uma viagem de quase cinco horas — que incluiu uma travessia de lancha pelo Rio Tocantins — e empilhar chances de gols e perder um pênalti, o Remo viu o adversário abrir vantagem de 2 a 0. Mas os gols de Carlinhos, João Pedro e Patrick de Paula colocaram o Remo na decisão.

O título do Parazão começará a ser definido no fim de semana. Entretanto, antes de pensar no rival Paysandu, o treinador Juan Carlos Osorio fez a ressalva de que focará no Inter.

— Primeiro é descansar bem o grupo. Desde hoje (domingo) à noite, estamos vendo toda a análise sobre o Internacional. Focaremos em voltar a Belém e descansar. Amanhã (segunda-feira), nos recuperar, treinar no dia seguinte e prepararmo-nos para esse próximo jogo tão importante pelo Brasileirão — destacou o técnico.

Volta à Série A

A outra semelhança entre paraenses e gaúchos está a olhos vistos na tabela de classificação: os times não venceram em três rodadas disputadas.

Depois de 32 anos de ausência na Série A, o Remo voltou à elite nacional perdendo de 2 a 0 para o Vitória, em Salvador. Em seguida, sofreu dois empates nos acréscimos: 2 a 2 com o Mirassol, em Belém, e 3 a 3 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Contra o Cametá, o Remo atuou com Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Pavani; Zé Welison, Yago Pikachu e Diego Hernández; João Pedro, Alef Manga e Carlinhos. No elenco, ainda constam ex-colorados, como o goleiro Ivan, o zagueiro Klaus e o volante Patrick.