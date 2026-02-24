Carbonero e Tabata são denunciados por expulsões em 2025 e podem desfalcar o Inter no Brasileirão

Carbonero pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter corre o risco de perder Carbonero e Bruno Tabata pelas próximas rodadas do Brasileirão. Os dois foram denunciados por expulsões ocorridas no final do ano passado e serão julgados na manhã de quinta-feira (26), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

Ambos foram expulsos na vitória colorada sobre o Ceará, na Arena Castelão, em novembro de 2025, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Tabata foi denunciado por "desrespeitar os membros da arbitragem ou reclamar desrespeitosamente de suas decisões" e pode ser suspenso de um a seis jogos. A expulsão se deu quando ele já havia sido substituído. Em súmula, o relato do árbitro é de que o meia teria "desferido um soco na cobertura do banco, quebrando parte dela".

O caso do colombiano é mais grave. Denunciado por "praticar agressão física", Carbonero pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão. Na ocasião, ele atingiu um atleta adversário com um tapa no rosto e foi expulso com o auxílio do VAR.

Início das possíveis punições

Se forem punidos, os dois cumpririam as penas a partir do jogo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 11 de março.

Tabata está entregue ao departamento médico, tratando um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Já Carbonero foi reintegrado aos treinos após passar por um trabalho de controle de carga e tem chance de reaparecer no time diante do Remo, nesta quarta (25), em Belém.