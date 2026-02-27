Candidato a revelação do Gauchão, Allex é a esperança do banco do Inter para o Gre-Nal 450

Allex tem sido um dos destaques do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Se não estará entre os 11 titulares do Gre-Nal 450 deste domingo (1º), na Arena, certamente o jovem Allex será uma das primeiras opções de Paulo Pezzolano para entrar no clássico. Será seu segundo entre os adultos, afinal jogou alguns minutos contra o Grêmio na primeira fase. A final do Estadual pode ser a chance que falta para ganhar o prêmio de revelação da competição.

Com 19 anos, o menino que nasceu em São Paulo, mas está há 10 anos no Inter, sabe o que significa um clássico. Encarou o rival em basicamente todas as categorias de formação. No time principal, viu a pressão crescer ainda mais.

É uma situação semelhante à que viveu um outro atacante canhoto, habilidoso e jovem, que também chegou cedo ao Inter. Que, apesar de tudo o que fez na base e de já ter certa experiência no profissional, viu sua história se transformar em um Gre-Nal.

Até hoje é atribuído ao clássico 353, em fevereiro de 2003, no Olímpico, a virada de chave colorada. Depois daquela vitória por 2 a 1, o clube encontrou paz e confiança. E aquele resultado se deu muito pelo que fez Daniel Carvalho. Seu gol, passando por três jogadores gremistas, girando e batendo no canto de Danrlei, aos 40 minutos do segundo tempo, virou vinheta.

À época com os mesmos 19 anos de Allex, tornou-se referência no time. No final daquele ano, depois de se destacar no Brasileirão, foi vendido ao CSKA e, com o dinheiro da negociação, o Inter começou a se organizar financeiramente para montar as equipes vencedoras. É com essa autoridade que Daniel Carvalho analisa a promessa colorada:

— Allex é um guri que, no Gauchão, está dando resposta. Acredito que tem personalidade, faz o jogo dele, no sentido de que tenta, busca, erra e tudo certo, vai de novo. Não é aquele cara que se erra, baixa a cabeça, sente. Estou achando bem interessante — comentou.

Para Daniel Carvalho, além da habilidade e da velocidade, Allex tem coragem. O que é importante para um jovem:

— Ele tem bastante personalidade, e acho que isso tem faltado. Alguém que vá para cima, que tente. Apostaria nele para o Gre-Nal, até por ser o primeiro jogo na Arena. De repente pode ficar um pouco mais atrás e sair com bola longa, velocidade e aí o Allex pode ser o diferencial no Inter. E mais, vai estar com todo o caldo, querendo mostrar, agarrar a oportunidade e a gente sabe que o Gre-Nal muda a vida — disse.

Allex será uma das opções de Pezzolano para qualquer um dos três meias ofensivos. Ainda mais que Kayky não pode jogar no Gauchão. Assim, quando sair o primeiro entre Vitinho, Carbonero e Alan Patrick, ele estará lá. Em busca do título e do destaque individual. Procurando o Gre-Nal que pode mudar sua vida.