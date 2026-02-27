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12º jogador
Notícia

Candidato a revelação do Gauchão, Allex é a esperança do banco do Inter para o Gre-Nal 450

Jovem de 19 anos vive expectativa de entrar nas decisões do Estadual em busca do primeiro título profissional

Rafael Diverio

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