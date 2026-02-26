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Após empate com o Remo, Inter vai para o Gre-Nal com uma dúvida no time e pressão no Brasileirão

Time de Paulo Pezzolano somou seu segundo ponto na competição nacional e agora se prepara para a decisão do Gauchão

Rafael Diverio

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